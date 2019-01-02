قيادي في "قسد" يفجر مفاجأة ثقيلة حول اتفاق مع دمشق

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قال رئيس ما يسمى "المجلس المدني في الرقة" مشلب درويش، إن علاقة المجلس وما يسمى "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) بالرئيس الأسد كعلاقة "الأب بأبنائه"، مشيرا إلى أنهم في "حالة استنفار قصوى".



وجاء ذلك خلال اجتماعه يوم السبت، وبحسب مواقع إعلامية محلية، بنحو 200 معلم بكلية العلوم في مدينة الرقة لتوضيح توجههم السياسي نحو "الاتفاقات" مع الجيش السوري لنشر قواته على الحدود الشمالية مع تركيا، لمنع ”القوات التركية الغازية” من اجتياح الحدود.

وأضاف الدرويش إن “مؤسسات الدولة السورية ستكون قريبا في مدينة الرقة، وشكل الحكم القادم هو النظام الفدرالي أو اللامركزي”، بحسب ما نقل عنه.

هذا وقد دعت وحدات حماية الشعب الكردية الحكومة السورية للسيطرة على منبج لحمايتها من تركيا. كما طالبت دمشق بـ"تأكيد سيطرتها" على المناطق التي انسحبت منها لحمايتها من الهجمات التركية.