المرابطون يهنئون المطران مطر بالأعياد المجيدة

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زار وفد من الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين - المرابطون راعي الابرشية المارونية في بيروت المطران بولس مطر ومطران الروم الكاثوليك جورج بقعوني، مقدمين التهنئة بالاعياد المجيدة باسم العميد مصطفى حمدان امين الهيئة القيادية في المرابطون.



أكد الوفد على أهمية اللحمة الوطنية بين اللبنانيين التي تتجلّى في الاعياد المجيدة، والتي يجب المحافظة عليها من قبل كل الاطياف السياسية والاجتماعية.



كما شدد الوفد على الاسراع في تأليف الحكومة العتيدة من اجل تحمل المسؤولية الوطنية في ادارة شؤون البلاد والعباد.