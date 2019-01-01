بالفيديو: اللقاء التشاوري يراهن على مبادرة اللواء عباس ابراهيم المستجدة

A + A -

في دارة النائب عبد الرحيم مراد لم يتغير شيء في مطلع هذا العام الجديد. كل شيء يبدو على حاله. طرح اسم من خارج بيئة اللقاء التشاوري علم المعنيين بتشكيل الحكومة درسا يقول مراد. لا احد يملي علينا اي اسم، سبق ان طرحنا ثلاثة اسماء واذا ارادوا يمكن ان نضيف عليهم على ان يكون ممثلنا مستقلا عن اي كتلة أخرى. يتحدث مراد عن المبادرة الرئاسية التي يعيد احياءها اللواء عباس ابراهيم عبر عدة عدة صيغ لم تنضج بعد.

عن استخدام حزب الله للقاء التشاوري لمنع رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر من الحصول على 11 وزير، يقول مراد.



يتمسك اللقاء التشاوري جيدا باوراق لبنان المدرجة على لائحة الاستحقاقات الطارئة. يدركون جيدا ان لبنان لا يمكن ان يبقى بلا حكومة، كما يدركون جيدا وفاء حلفائهم لهم عسى ان يحمل لهم مطلع العام الجديد اعترافا بتمثيلهم كما يقولون.