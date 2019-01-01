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رئيس الجمهورية بحث مع الرئيس الحريري تطورات الوضع الحكومي . الرئيس المكلف: تأخرنا في تشكيل الحكومة وسنجتمع فخامة الرئيس وانا لإنجاز هذا الامر بأسرع ما يمكن

1
JANUARY
2019
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الرئيس الحريري : لا تزال هناك عقدة وحيدة يجب ان ننتهي منها
لنبدأ العمل و تنفيذ المشاريع الكثيرة لمواجهة الوضع الاقتصادي الصعب
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رئيس الحكومة: بيروت حلّت سابعة عالميا" في تنظيم احتفالات رأس السنة
وما أنجز في ساحة النجمة اظهر صورة لبنان للعالم كله
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استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري وقدم له التهاني لمناسبة الاعياد، وعرض معه آخر اجواء عملية تشكيل الحكومة والاتصالات الجارية في هذا الشأن، وكان اتفاق على ضرورة الاسراع في عملية التأليف، كي تتمكن الحكومة العتيدة من مواجهة مختلف التحديات وخصوصا" الاقتصادية منها.

تصريح الرئيس الحريري
وبعد اللقاء تحدث الرئيس الحريري للصحافيين فقال:" كل عام وانتم بخير وكل عام وكل اللبنانيين بخير ان شاء الله. اود بداية باسم فخامة الرئيس وباسمي ان اتوجه بالشكر الى القوى العسكرية والامنية من جيش وقوى امن داخلي وامن عام وامن دولة على كل الجهد والعمل الامني الذي قاموا به وتابعه فخامة الرئيس وانا، وعلى الاجراءات التي اتخذوها مما امّن ليلة رأس سنة آمنة ومستقرة من دون اية حوادث والحمدلله".


واضاف:" اجتمعت مع فخامة الرئيس وهنأته بالسنة الجديدة، وبالنسبة للحكومة قد تأخرنا كثيرا بتشكيلها ويجب ان تولد هذه الحكومة، وفخامة الرئيس وانا مصممون على ذلك وسنجتمع لإنجاز هذا الموضوع والوصول الى نهايته بأسرع ما يمكن لان البلاد لا تستطيع ان تكمل من دون حكومة، وانا متأكد ان كل الافرقاء السياسيين يريدون هذا الامر، والمطلوب من الجميع التواضع قليلا. ولا تزال هناك عقدة وحيدة يجب ان ننتهي منها ونبدأ بالعمل، لان هناك الكثير من المشاريع يجب ان تنفذ، والوضع الاقتصادي صعب ولكن هذا لا يعني انه مستحيل، وهناك حلول كثيرة ومشاريع كثيرة واصلاحات كثيرة ايضا" يمكننا القيام بها، وكل عام وانتم بخير، لا اريد اسئلة كثيرة لا زلنا في بداية السنة الجديدة.


وتابع قائلا :" بيروت حلّت سابعة عالميا" في تنظيم احتفالات رأس السنة الميلادية وهذا انجاز. ومهما صرفنا من مال ولكن في النتيجة ما انجز بالامس في ساحة النجمة اظهر صورة لبنان للعالم كله وهذا ما نريده نحن، والدخول في معادلات سياسية وغيرها ليس وقته الان، انا هنا للمعايدة".


سئل: هل المبادرة الرئاسية لا زالت قائمة؟
اجاب: لن ادخل بتفاصيل المبادرات، ولكن ما اود قوله ان فخامة الرئيس انسان يحب ان يعمل، وسعد الحريري انسان يحب ان يعمل، والرئيس نبيه بري يحب ان يشرّع، وكلنا نريد ان نقوم بالبلد وعلينا ان نفعل ذلك.
سئل: طالما انت والرئيس عون على اتفاق لماذا لا تحسمان عملية تشكيل الحكومة فورا؟
اجاب: هذا ما نعمل عليه ان شاء الله.
سئل: هل ستولد الحكومة قبل القمة العربية الاقتصادية التنموية في بيروت؟
اجاب: ان شاء الله.

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