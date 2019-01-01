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قوى الامن: سقوط قتلى وجرحى نتيجة حوادث سير واطلاق نار في الهواء ليلة العيد

1
JANUARY
2019
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 أفادت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ، في بيان، انه "بعد انتهاء ليلة رأس السنة الميلادية، ونجاح عملية حفظ الأمن والنظام والإجراءات التي نفذتها قوى الأمن الداخلي على مختلف الأراضي، لم يسجل اي حادث أمنى يذكر.


في حين أدى حادث سير على طريق طيردبا - صور إلى سقوط قتيلين، كما جرح عدد من الأشخاص نتيجة حوادث سير أخرى، ونتج عن حوادث إطلاق النار في الهواء اصابة خمسة اشخاص وإصاباتهم طفيفة، وذلك على طريق عام العبودية - عكار، وفي بلدة الدلهمية البقاعية، والمعشوق - صور، ومحلة الأوزاعي - جبل لبنان. وتم تحديد هوية عدد من مطلقي النار واوقف واحد منهم، والاستقصاءات مستمرة لتوقيف الاخرين.

عثمان

وللمناسبة، وجه المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان التهاني إلى الضباط والرتباء والأفراد الذين شاركوا في التدابير الأمنية وتنفيذ خطة الإنتشار لتنظيم السير، وذلك على الجهود والإجراءات الميدانية التي بذلوها، وبخاصة على الطرقات لتسهيل أمور المواطنين والسهر على راحتهم والحفاظ على السلامة المرورية، الأمر الذي أشاع ارتياحا لدى جميع اللبنانيين والمقيمين، واعطى التعليمات للبقاء على الجهوزية واليقظة الدائمة.

كما توجه عثمان بالتحية إلى قيادة الجيش اللبناني وقيادات الأجهزة الأمنية الأخرى على الإجراءات التي قاموا بها لحفظ الأمن والنظام خلال هذه المناسبة.

وتمنى للبنانيين "أن ينعموا بالاستقرار والطمأنينة، وأن يعم السلام الدائم ربوع الوطن".

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