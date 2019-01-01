بعد إصابتها برصاصة ابتهاج...عملية جراحية للطفلة حلا في صور وحالتها مستقرة

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- أفاد مندوب الوكالة الوطنية للاعلام في صور حيدر حويلا ان الطبيب الجراح في المستشفى اللبناني الايطالي في صور هاشم علي زين الذي اجرى العملية الجراحية للطفلة السورية حلا محمد الحاج علي، اثر اصابتها برصاصة طائشة في عنقها في صور، وهي نائمة في فراشها بحسب ما روى، أعلن "ان العناية الالهية تدخلت وانقذت طفولتها"، وقال: "أجرينا لها عملية وعملنا على استئصال الرصاصة وحالتها مستقرة وهي تخضع للمراقبة".

فيما تحدثت الطفلة ما جرى معها، وروى والدها محمد كيف ان الرصاصة كسرت زجاج النافذة لتصيب ابنته في رقبتها.

وفتحت القوى الامنية تحقيقا لمعرفة مطلق النار.