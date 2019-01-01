سافروا عبر الزمن من 2019 إلى العام السابق

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إذا كان الكثيرون في العالم قد حظوا باستقبال العام الجديد وسط أجواء حاشدة، فإن عددا من المسافرين عاشوا هذه اللحظات "الفريدة" في الأجواء على متن طائرات أقلعت في 2019 لكنها هبطت في 2018.

وتظهر بيانات السفر في موقع "رادار بوكس 24" المختص في رصد الرحلات الجوية، أن طائرات كثيرة أقلعت في الأول من يناير الجاري أي في السنة الجديدة 2019، لكنها وصلت أو ستصل إلى وجهتها في الحادي والثلاثين من ديسمبر 2018.

ويبدو هذا التغيير على قدر كبير من الغرابة، لكنه يعود بالأساس إلى فارق التوقيت الكبير بين الدول المتباعدة، لاسيما أثناء السفر بين آسيا وأميركا.

وأقلعت إحدى الطائرات الأميركية، من مطار شنغهاي في الصين، يوم الاثنين، على الساعة 00:12 بالتوقيت المحلي، أي بعد دخول العام الجديد، لكنها وصلت إلى وجهتها في سان فرانسيسكو الأميركية على الساعة 06:20 دقيقة مساءً بالتوقيت المحلي في 31 ديسمبر، وتستغرق هذه الرحلة 11 ساعة.

وفي رحلة أخرى، أقلعت طائرة من هونغ كونغ، الثلاثاء، على الساعة 00:18 صباحا بالتوقيت المحلي، لكنها وصلت إلى لوس أنجلوس، في وقت ما يزال فيه التاريخ 31 ديسمبر، على الساعة التاسعة وثلاث دقائق مساءً بالتوقيت المحلي.