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كيف سيكون طقس أول ايام 2019؟

1
JANUARY
2019
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توقعت مصلحة الارصاد الجوية، في ادارة الطيران المدني أن يكون الطقس في لبنان يوم غد الاربعاء غائما جزئيا إلى غائم مع انخفاض بالحرارة، وتتساقط أمطار متفرقة تشتد غزارتها مساء، مترافقة بعواصف رعدية وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1400 متر وما فوق. وجاء في النشرة الاتي:

 
- الحال العامة: طقس متقلب يسيطر على مناطق الحوض الشرقي للمتوسط حتى صباح الاربعاء حيث يتأثر تدريجيا بمنخفض جوي متمركز فوق جزيرة كريت مما يؤدي الى طقس ماطر وعاصف.
 
- الطقس المتوقع في لبنان: الثلاثاء: قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة يتحول ليلا إلى غائم مع ضباب على المرتفعات. الأربعاء:غائم جزئيا إلى غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة. تتساقط أمطار متفرقة تشتد غزارتها اعتبارا من الفترة المسائية مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1400متر وما فوق.
الخميس:غائم جزئيا إلى غائم أحيانا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض إضافي طفيف بدرجات الحرارة، تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة في الفترة الصباحية مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1300 متر وما فوق.
 
- درجات الحرارة على الساحل من 10 الى 19، على الجبال من 5 الى 11 درجة وفي الداخل من 6 الى 12 درجة وفي الارز من درجتين تحت الصفر الى 3 درجات.
 
- الرياح السطحية: شمالية نهارا، تتحول الى جنوبية غربية ليلا، تتراوح سرعتها بين 10 و30 كلم/س تشتد في المناطق الشمالية تقارب ال45 كلم/س.
 
- الانقشاع: جيد، يسوء مساء على المرتفعات بسبب الضباب.
 
- الرطوبة النسبية على الساحل: تتراوح بين 45 و75%.
 
- حال البحر: مائج، حرارة سطح الماء: 20 درجة.
 
- الضغط الجوي: 764 ملم زئبق.
 
- ساعة شروق الشمس: 06,43، ساعة غروب الشمس: 16,41.
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