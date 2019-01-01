بسبب إحتفالات رأس السنة والرصاص الطائش... العناية الإلهية تنقذ الطفلة "حلا" من إصابة بعنقها!

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أصيبت الطفلة حلا احمد علي البالغة من العمر 10 سنوات برصاصة طائشة في عنقها في صور، وادخلت مستشفى اللبناني الايطالي ووصفت حالتها بالمستقرة.

وأدى اطلاق النار الكثيف عند منتصف الليل احتفالا بالسنة الجديدة، الى اصابة المواطن (احمد.ر العجم)، من مشتى حسن، في بطنه في بلدة الشيخ عياش، نقل على اثرها الى مستشفى اليوسف الطبي في حلبا لتلقي العلاج، وحالته الصحية مستقرة.

وسقط قتيلين و3 جرحى بحادث سير فجر اليوم، على طريق عام بلدة طيردبا.



والقتيلان هما الشابان: (ر. م) و(م.ع)، اما الجرحى فهم: (و.ح)، (ع.س)، و(ح.م) وحالتهم مستقرة وجميعهم من بلدة طيردبا.