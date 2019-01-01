باسيل: استمدّ القوّة لأستكمل ما بدأنا دون توقّف...ليكون عندنا حكومة بداية ال 2019

A + A -

غرّد وزير الخارجية المهندس جبران باسيل عبر حسابه على تويتر قائلاً: "من نافذتي في اللقلوق في اول صباح من العام ٢.١٩، أرى في بياض الثلج وزراق السماء وبرتقالية الأفق، أرى نافذة أمل وثقة ورؤية لبلدنا، وأرى فيها كل ألوان لبنان... واستمدّ القوّة لأستكمل ما بدأنا دون توقّف... وليكون عندنا في بداية ال ٢٠١٩ حكومة تجمع بتضامن وتمثّل بعدالة وتحكم بفعالية."



وأضاف في تغريدة ثانية: "وبقدر زيد خضار الأرز وصفار الشمس وترابية الأرض لأنّي كمان بشوف فيهم شموخ وقوّة وثبات... وبشوف كل لون تراه العين بهالنافذة... لما حدا ببداية ال ٢٠١٩ يفسّر غلط أو يقرأ خطأ أو يشوف نقص..."