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في 12 دولة.. تعرفوا إلى أغرب طقوس الاحتفال بالعام الجديد

1
JANUARY
2019
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تتميز كل دولة باحتفالاتها الفريدة من نوعها بالعام الجديد 2019، في حين أنّ لدى العديد من الدول طقوس احتفالٍ مميزة وتقاليد تعتبر الأكثر غرابة حول العالم، وإليكم أبرزها:

الدنمارك

تعتبر عادة تكسير الأطباق الأكثر إنتشاراً في الدنمارك، وتتم بين العائلة والأصدقاء كاحتفالٍ بحلول العام الجديد 2019.

الصين

يمثل اللون الأحمر لون الاحتفال الرسمي في الصين، حيث يتم نشره في كافة الأماكن ووضعه على أبواب ونوافذ المنازل. كذلك، يتم احضار الألعاب للأطفال من نفس اللون. ويعتبر هذا اللون بالنسبة للصينيين رمزاً للسعادة، ويجلب الحظ الجيد في العام المقبل.

اليابان

يتم تزيين المنازل بشكل كامل في اليابان بالزخارف الطبيعية كفروع الصنوبر والخيزران، وذلك لاستقبال العام الجديد.

جنوب إفريقيا

يعمد السكان في جنوب إفريقيا إلى القاء الأثاث المنزلي القديم والأجهزة البالية من شرفات المنازل، كطقس من طقوس استقبال العام الجديد.

هولندا

يمثل تناول أوليبولين أحد أهم ملامح الاحتفال بالعام الجديد، وهو حلوى على شكل كرات كبيرة من العجين، مقلية فى الزيت، ومغطاة بمسحوق السكر.

البرازيل

يحرص السكان في البرازيل على تناول العدس أو البقوليات المختلفة في ليلة رأس السدون نة، كما أنهم يرتدون اللون الأبيض ويخرجون في مهرجان ضخم باتجاه البحر، وهناك يتم وضع الهدايا والورود فى قارب وترسل إلى البحر.

نيويورك - أمريكا

تعدّ احتفالات تايمز سكوير هى الأشهر، حيث يجتمع الكثير فى الميادين وينتظرون هبوط كرة الكريستال الشهيرة للدلالة على بداية العام الجديد.

رومانيا

يعمد السكان إلى رمي العديد من القطع النقدية الخاصة بهم في النهر، ظناً منهم أنها ستجلب لهم الحظ الجيد في العام المقبل.

فرنسا

الاحتفالات في فرنسا تكون بسيطة، إذ يكتفي الفرنسيون بإعداد بعض الفطائر اللذيذة والشهية لجلب الحظ والسعادة.

أستراليا

يسير الاستراليون في الشوارع محدثين ضجة كبيرة من خلال الطرق على الأواني بصوتٍ عالٍ. ويعد ذلك من أهم ملامح الاحتفال باستقبال العام الجديد.

روسيا

يقوم السكان بكتابة الأمنيات على قطعة من الورق وحرقها واسقاطها في كوب من الخمر.

تركيا

يلقي السكان الرمان من شرفات المنازل إلى الشوارع عند منتصف الليل، كطقس للاحتفال بحلول العام الجديد.

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