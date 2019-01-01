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في 2019 قرر أن تصبح صديقا للبيئة بهذه الخطوات الـ8 البسيطة

1
JANUARY
2019
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يحتاج العالم لأن تتضافر جهود الجميع في التقليل من تلوث البيئة وإنقاذ الأرض من كارثة محققة، فالكوكب يعيش أسوأ حالاته بسبب التلوث ، والتغير المناخي نشهده جميعاً

ومن هذا المنطلق أورد موقع ميترو الإلكتروني، مجموعة من النصائح التي يمكن أن نتبعها للتقليل من التلوث والهدر على النحو التالي:

１- حاول أن تقلل من استخدام سيارتك لأن وسائل النقل تتسبب بـ 26% من التلوث في العالم.

２- قلل من الهدر في المياه في جميع نشاطاتك ابتداء بالاستحمام وانتهاء بغسيل الصحون.

３- خفض من استهلاكك للكهرباء واستخدم الأجهزة الكهربائية الضرورية فقط عند الحاجة.

４- حاول أن تعزل منزلك بشكل جيد للتقليل من فواتير التدفئة في فصل الشتاء.

５- استخدم مصابيح توفير الطاقة أو مصابيح LED لتوفر إنارة منخفضة التكاليف لمنزلك.

６- قلل استخدام المنتجات الورقية التي تشكل نسبة كبيرة من النفايات

７- شارك في حملات التوعية الهادفة لتخفيض نسبة الهدر في الموارد والتلوث البيئي.

８- تخلص من القمامة في الأماكن المخصصة لها ليتم إعادة تدويرها بسهولة.

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