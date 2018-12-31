ما أبرز توقّعات ميشال حايك على الصعيد اللبناني للعام 2019؟!

أطلّ ميشال حايك عبر شاشة "MTV"، ليلة رأس السنة، مطلقاً توقعاته للعام 2019، فما هي أبرز الأمور التي كشف عنها محلياً؟
إليكم مقتطفات من توقعاته:
- عمليات اسرائيلية في المخيمات الفلسطينية
- معاونو الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في الصدارة
- اشارات تحرك صواريخ الحرب من مكانها
- عبارة "لبيك يا نصر الله" من صرخة إلى فعل
- جواب موثق وجريء من الحزب على الانفاق
- ضوء اخضر إلى حزب الله للقيام بأعمال عسكرية
- تشخيص دقيق لوضع مستجد والنتيجة مقلقة واكثر من علامة استفهام
- يفاجئ الحزب بالاستراتيجية الجديدة لسلاحه
- بعزم وشديد من دون خوف يخاطر نصر الله بحياته خدمة لقضية محورية
- تحركات المجتمع المدني تبدأ في تحقيق أهداف
- مغادرة النازحين السوريين بالآلاف
- فنانين ومثقفين يتحوّلون لثوار لانقاذ الاقتصاد
- استقالات طوعية لمسؤولين
- امرأة تزيح رجالاً عن سدة الحكم وتمسك زمام القيادة
- نستيقظ على حدث وننام على حدث وكل حدث مدهش اكتر من الآخر
- يلف الحزن مركز وسيلة إعلامية
- خسائر بالأرواح جرّاء ملاحقة أحد المطلوبين
- تكتل يعيد للذاكرة صورة العميد ريمون اده.
- "اليونيفيل" في ورطة ولن تكون على الحياد
- مشهد غير مألوف في سماء لبنان
- محافل تشهد على حضور لافت للأب طوني الخولي.
- النائب تيمور جنبلاط يصرّ على التفرد بآرائه مهما كان الثمن
- اصابة عمود فقري من أعمدة 8 آذار
- البطريرك غداً لن يكون بطريرك أمس واطمئنان واسع الى صحته
- شخصية تحضر من وراء البحار لانقاذ لبنان
- بشجاعة يتعاطى النائب طوني فرنجية مع لغم
- تسلل اسرائيلي غير عسكري يسبب فضائح
- هرج ومرج في معمل الزوق الحراري
- موجة من التعري في بعض شوارع لبنان
- صدى عبارة "يا شعب لبنان العظيم" يصدح من جديد
- تهديد للكيان الشعبي اللبناني
- استراتيجية ذات طابع أجنبي تعيد الكهرباء 24 ساعة وصفر نفايات
- حركة عمرانية تكسر جمود البلد
- عمل جرئ يتسبب بتوقيف ممثلين ومخرج
- طوق أمني حول احد المراكز التجارية
- نهار رياضي مأسوي في لبنان
- سقوط رمز أساسي من رموز "الطائف"
- الباسيلية إلى توسع بعد وقبل جبران باسيل
- احدى المناسبات ستكون ثقيلة على وليد جنبلاط
- هلع وتدافع في سوق الأحد
- خروج الضاحية عن هدوئها
- مناصرو سمير جعجع في مشهد ثائر
- الكشف عن زيجات سرية تثير الضجة
- بدء العد العسكي بمصير الفنان فضل شاكر
- عودة الزمن إلى الوراء في بريتال
- تدخّل السياسة السورية بالكنيسة اللبنانية
- شهداء الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي لم ينتهوا
- الموحدون الدروز أمام معادلة جديدة تقلب الأمور
- زلزال سياسي يحمل اسم الوزير جبران باسيل
- انتبهوا من غضب وخطر الطبيعة في لبنان واحتاطوا
- تحركات غير عادية في صفوف الأجهزة الأمنية
- النائب السابق مصطفى علوش في مواجهة مقلقة
- خضة عاطفية تهزّ النائبة بولا يعقوبيان
- دمعة في عين التينة
- خطط غير مرئية للنيل من مفتي الجمهورية اللبنانية عبد اللطيف دريان
- ابواب مدارس مقفلة والسبب ليس اضراباً
- شعار طيران الشرق الأوسط شاحب اللون
- نادر وأحمد الحريري يتقاسمان الشاشة
- قرار من وزارة الداخلية يحرّك غضب الشارع
- صدمة موجعة في المتن