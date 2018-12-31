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ما أبرز توقّعات ميشال حايك على الصعيد اللبناني للعام 2019؟!

31
DECEMBER
2018
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 أطلّ ميشال حايك عبر شاشة "MTV"، ليلة رأس السنة، مطلقاً توقعاته للعام 2019، فما هي أبرز الأمور التي كشف عنها محلياً؟

 

إليكم مقتطفات من توقعاته:

- عمليات اسرائيلية في المخيمات الفلسطينية

- معاونو الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في الصدارة

- اشارات تحرك صواريخ الحرب من مكانها

- عبارة "لبيك يا نصر الله" من صرخة إلى فعل

- جواب موثق وجريء من الحزب على الانفاق

- ضوء اخضر إلى حزب الله للقيام بأعمال عسكرية

- تشخيص دقيق لوضع مستجد والنتيجة مقلقة واكثر من علامة استفهام

- يفاجئ الحزب بالاستراتيجية الجديدة لسلاحه

- بعزم وشديد من دون خوف يخاطر نصر الله بحياته خدمة لقضية محورية

- تحركات المجتمع المدني تبدأ في تحقيق أهداف

- مغادرة النازحين السوريين بالآلاف

- فنانين ومثقفين يتحوّلون لثوار لانقاذ الاقتصاد

- استقالات طوعية لمسؤولين

- امرأة تزيح رجالاً عن سدة الحكم وتمسك زمام القيادة

- نستيقظ على حدث وننام على حدث وكل حدث مدهش اكتر من الآخر

- يلف الحزن مركز وسيلة إعلامية

- خسائر بالأرواح جرّاء ملاحقة أحد المطلوبين

- تكتل يعيد للذاكرة صورة العميد ريمون اده.

- "اليونيفيل" في ورطة ولن تكون على الحياد

- مشهد غير مألوف في سماء لبنان

- محافل تشهد على حضور لافت للأب طوني الخولي.

- النائب تيمور جنبلاط يصرّ على التفرد بآرائه مهما كان الثمن

- اصابة عمود فقري من أعمدة 8 آذار

- البطريرك غداً لن يكون بطريرك أمس واطمئنان واسع الى صحته

- شخصية تحضر من وراء البحار لانقاذ لبنان

- بشجاعة يتعاطى النائب طوني فرنجية مع لغم

- تسلل اسرائيلي غير عسكري يسبب فضائح

- هرج ومرج في معمل الزوق الحراري

- موجة من التعري في بعض شوارع لبنان

- صدى عبارة "يا شعب لبنان العظيم" يصدح من جديد

- تهديد للكيان الشعبي اللبناني

- استراتيجية ذات طابع أجنبي تعيد الكهرباء 24 ساعة وصفر نفايات

- حركة عمرانية تكسر جمود البلد

- عمل جرئ يتسبب بتوقيف ممثلين ومخرج

- طوق أمني حول احد المراكز التجارية

- نهار رياضي مأسوي في لبنان

- سقوط رمز أساسي من رموز "الطائف"

- الباسيلية إلى توسع بعد وقبل جبران باسيل

- احدى المناسبات ستكون ثقيلة على وليد جنبلاط

- هلع وتدافع في سوق الأحد

- خروج الضاحية عن هدوئها

- مناصرو سمير جعجع في مشهد ثائر

- الكشف عن زيجات سرية تثير الضجة

- بدء العد العسكي بمصير الفنان فضل شاكر

- عودة الزمن إلى الوراء في بريتال

- تدخّل السياسة السورية بالكنيسة اللبنانية

- شهداء الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي لم ينتهوا

- الموحدون الدروز أمام معادلة جديدة تقلب الأمور

- زلزال سياسي يحمل اسم الوزير جبران باسيل

- انتبهوا من غضب وخطر الطبيعة في لبنان واحتاطوا

- تحركات غير عادية في صفوف الأجهزة الأمنية

- النائب السابق مصطفى علوش في مواجهة مقلقة

- خضة عاطفية تهزّ النائبة بولا يعقوبيان

- دمعة في عين التينة

- خطط غير مرئية للنيل من مفتي الجمهورية اللبنانية عبد اللطيف دريان

- ابواب مدارس مقفلة والسبب ليس اضراباً

- شعار طيران الشرق الأوسط شاحب اللون

- نادر وأحمد الحريري يتقاسمان الشاشة

- قرار من وزارة الداخلية يحرّك غضب الشارع

- صدمة موجعة في المتن

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