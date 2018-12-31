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التواصل الاجتماعي في حزب الله والتيار الوطني الحر اكدا على القواسم والمشتركة والتفاهمات بينهما

31
DECEMBER
2018
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 زار وفد من ملف التواصل الاجتماعي في "حزب الله" برئاسة علي أحمد مسؤولي التواصل الاجتماعي في التيار الوطني الحر مهنئا بحلول عيدي الميلاد ورأس السنة، وكان في استقبال الوفد منسق اللجنة المركزية للاعلام في التيار الإعلامي جاد أبو جودة.

وجرى خلال اللقاء "استعراض الأوضاع العامة والإشكالات التي ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي والتي ترافقت مع عملية تشكيل الحكومة في الأسبوعين الماضيين وتم التأكيد على ما يلي:
- إن ما يجمع حزب الله والتيار الوطني الحر من الثوابت والقواسم والمشتركة والتفاهمات هي اكبر بكثير من أن تعكرها سجالات مواقع التواصل الإجتماعي وإشكالات يصنعها بعض الناشطين على مواقع التواصل حول قضايا تفصيلية.
- التأكيد على التعاون والتنسيق الدائم في كافة الملفات والقضايا والمناسبات.
- تعزيز العمل بروح التفاهم التاريخي والتنسيق للقيام بالأنشطة المشتركة في ذكرى التفاهم.
- دعوة الناشطين من كلا الطرفين على مواقع التواصل للتحلي بروح المسؤولية الوطنية وعدم السماح لأحد بتعكير العلاقة الراسخة بين حزب الله والتيار الوطني الحر".

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