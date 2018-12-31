لا تسلكوا هذه الطريق!

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صــــدر عـــن المديريــة العامــة لقـوى الامــــن الداخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامة البـــــلاغ التالــــي:

ستقوم احدى الشركات المتعهدة بأعمال تبليط ومد شبكة الانارة داخل نفق سليم سلام على المسلكين الشرقي والغربي، اعتباراً من الساعة 21.00 ولغاية الساعة 5.00 يومياً، من تاريخ 2/1/2019 ولمدة شهر.

ستؤدّي هذه الأعمال إلى منع مرور السير على المسلكين المذكورين، وتحويله الى فوق الجسر.

يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الامن الداخلي وارشاداتهم، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام.