طمر موادّ سامّة... ووزارة البيئة تتحرّك

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توجّه وفد من وزارة البيئة برئاسة جورج عقل إلى موقع رمي النفايات السامة في خراج بلدة الطيبة، بناء على طلب من بلدية بريتال، من أجل انتقاء عينة من بقايا النفايات السامة في الجرود المجاورة للبلدة، وبمؤازرة شرطة بلدية بريتال، وحين وصوله ضبط جرافات تقوم بأعمال طمر مواد سامة، وعلى الأثر، أجرى رئيس بلدية بريتال علي مظلوم اتصالا بفروع الاجهزة الامنية، وجرى توقيف الآليات مع السائقين، وتواصل الوفد بدوره مع الشركة المنوي الادعاء عليها "لإزالة المواد السامة فورا وسحبها".



وأكدت بلدية بريتال، في بيان، أنها "قررت إقامة دعوى قضائية ضد الشركة بعدما ظهرت النية الجرمية الضارة بالسلامة والصحة العامة، وعقد مؤتمر صحافي عند العاشرة قبل ظهر بعد غد الاربعاء".