"كازينو لبنان" يدٌ بيضاء ممدودة للجميع زمن العيد

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إيماناً منها بأنّ المعنى الحقيقيّ للعيد هو المحبّة والعطاء، حرصت إدارة "كازينو لبنان" على نشر الفرح في

هذه الفترة من السنة من خلال نشاطين خاصّين بزمن الميلاد.

تجسّدت اللفتة الأولى بفتح المجال أمام عددٍ من الجمعيّات الخيريّة لعرض منتجاتها الموسميّة في القرية الميلاديّة التي ينظّمها الكازينو خلال الأعياد. كما ساهم الكازينو من خلال القرية في إدخال الفرحة الى العديد من القلوب المحتاجة من خلال تنظيم زيارات متتالية لعددٍ من أطفال الجمعيّات الخيريّة إليها حيث أمضى الأيتام والمحرومون ساعات في اللعب والإستمتاع بكّل ما تقدّمه القرية من ترفيه وعروض وألعاب.

وتمثلت اللفتة الثانية بزيارة رئيس مجلس إدارة "كازينو لبنان" وعائلتهِ ووفدٌ من مدراء الكازينو الى مركز Mission De Vie في أنطلياس، ومركز مار زكريّا البار في حريصا، حاملين الهدايا الى الأطفال إضافة الى الحاجيّات الأساسيّة للمركزين.

وكانت إدارة الكازينو نسّقت الزيارة مع المركزَين في وقت سابق وإطلّعت على أبرز إحتياجاتهما بهدف تأمينها ليؤكد الكازينو مرّة جديدة إلتزامه بنشر الفرح وثقافة العطاء بين الجميع كبارا وصغارا على حدّ سواء.