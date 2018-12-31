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تدابير أمنية مشدّدة وتوجيهات الى المواطنين لمناسبة ليلة رأس السنة

31
DECEMBER
2018
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لمناسبة رأس السنة الميلادية والاحتفالات والنشاطات التي ترافقها، ستقوم القطعات العملانية في قوى الأمن الداخلي بتنفيذ إجراءات أمنية مشدّدة، للحفاظ على أمن المواطنين وسلامتهم، والسهر على حماية المرافق السياحية والتجارية والاقتصادية والتجمعات الاحتفالية، ودور العبادة، وأماكن السهر، إضافةً إلى تأمين حركة السير بهدف الحدّ من الازدحام.
 
وهي لهذه الغاية اتخذت مجموعة إجراءات استثنائية، منها:
• رفع نسبة الجهوزية في القطعات العملانية إلى الحدّ الأقصى.
• تكليف /13000/ عنصر لتنفيذ مهمات حفظ أمن ونظام على مختلف الأراضي اللبنانية، إضافةً إلى شعبة المعلومات وعناصر من مفارز الاستقصاء للقيام بالواجبات الاستطلاعية والاستعلامية.
• إطلاق دوريات راجلة وسيّارة، وإقامة حواجز أمنية ثابتة وظرفية، وتكثيف تواجد عناصرها على الطرقات الرئيسية والتقاطعات الهامة.
• تسيير دوريات على الأوتوسترادات بهدف تخفيف السرعة.
• تكثيف عمل رادارات السرعة.
• إقامة حواجز لفحص نسبة الكحول في الدم لدى السائقين.
• 
وبهذه المناسبة، اهابت هذه المديرية العامة بالمواطنين التقيد بالقوانين المرعية الإجراء، وبخصوصا:
• عدم إطلاق النار ابتهاجاً، والاحتفال برقي والابتعاد عن هذه العادة القاتلة، حفاظاً على السلامة العامة، مع التأكيد على ملاحقة المخالفين قانونياً.
• عدم القيادة تحت تأثير الكحول.
• القيادة بتأنٍ ورويّة ضمن حدود السرعة المسموح بها.
• وضع حزام الأمان في المقاعد الأمامية والخلفية.
• عدم استعمال الهاتف الخلوي أثناء القيادة بأي شكل من الأشكال.
• عدم المجازفة في القيادة عند الشعور بالتعب أو النعاس.
ولمرتادي الأماكن الجبلية: تجهيز سياراتهم بالسلاسل المعدنية والتأكد من حالتها الميكانيكية (إنارة، ماسحات زجاج، إطارات، إلخ...)
 
وطلبت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من المواطنين التقيّد بتوجيهات عناصرها المكلّفين تنفيذ هذه المهمّة، وعدم التردد في الإبلاغ عن مطلقي النار عبر الاتصال برقم النجدة 112، أو على موقع قوى الامن الداخلي الالكتروني عبر خدمة " بلغ" وحسابات التواصل الاجتماعي العائدة لها.
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