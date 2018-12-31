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طقس القسم الأول من كانون الثاني.. خيرات مضاعفة

31
DECEMBER
2018
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أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الأحوال الجوية عبر صفحته على "فيسبوك" ان صراعا تشهدُه القارات، في الضغوط الجوية وتنعكس بشكل ايجابي على الحوض الشرقي للبحر المتوسط، وبشكل سلبي على شمال غربي افريقيا (ليبيا، الجزائر والمغرب)، وجنوب غربي اوروبا (البرتغال واسبانيا وفرنسا)،
 
- من جهة اسيا، يسيطر المرتفع السيبيري (العدو لطقس الشرق الأوسط) فوق الهند وسيبيريا، فلن يشكل اي خطر على المنطقة من حيث "عملية الصدّ" لتقدم الأمطار نحو لبنان والجوار، بينما ينشط الشبه مداري، بين الحين والآخر فوق شمال شبه الجزيرة العربية وما يلبث ان يتراجع بسبب تعمّق قيم الإيسلاندي نحو تركيا.
 
- من جهة قارة اوروبا، يسيطر المنخفض الإيسلاندي فوق الدول السكاندينافية وتصل قيم صغطه المتدنيّة الى البحر الأسود وتركيا واليونان، الأمر الذي يساهم بجذب المنخفضات الجوية من الأطلسي عبر لندن ووسط القارة، فتتجمع فوق البحر المتوسط وتغذي مناطق الشرق الأوسط بالخيرات المتواصلة، بينما يثور المرتفع الآزوري بقيمه التي ستصل في الأيام المقبلة الى 1045hpa فوق اسبانيا، فيحجب الأمطار عن هذه المناطق ويحوّل عواصف الأطلسي نحو لندن، بدل ان تصل مباشرة من شمال افريقيا وجنوب اوروبا نحو لبنان وسوريا والأردن.
 
يبدو سيناريو كانون الأول مستمر مع الخلف من حيث حركة الضغوط الجوّية، والذي نراه يستقطب كمّاً من المنخفضات الباردة والرطبة، نحو الشرق الأوسط، والتي ستحمل معها النزولات القطبية في القسم الأول من كانون الثاني ما يعد بموسم ممتاز لمحبي التزلج.
 
طقس لبنان ليوم الثلاثاء: تنحسر الأمطار المحلية فوق لبنان مع تقدم ساعات نهار الإثنين وتنقلب الرياح بعد الظهر الى شرقية في سوريا وشمال لبنان وجنوبية شرقية في البقاع والساحل وترتفع درجات الحرارة نهاراً بمعدل 3 درجات، ويكون طقس الثلاثاء مستقرا بانتظار وصول منخفض جوي ظهر الأربعاء فتعاود الأمطار نشاطها لـ 3 ايام والثلوج على الجبال 1300/1400 متر.
 
الحرارة على الساحل: 21/15
على الجبال 1200متر: 13/6
في البقاع: 12/5
الضغط الجوّي: مرتفع الى 1021hpa
الرطوبة: 60%
الرياح: جنوبية شرقية ناشطة على الجبال 40 كلم في الساعة من الإثنين مساءً ولغاية بعد ظهر الثلاثاء شرقية في الشمال تصل الى 50 كلم في الساعة كحد اقصى، تنقلب جنوبية غربية مساء.
 
 
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