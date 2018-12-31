عناوين الصحف ليوم الاثنين 31 كانون الأول 2018

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الأخبار

شخصية العام: نائل البرغوثي

حل لـ«التشاوري» على طريقة الطاشناق؟

ضريبة الكربون... حتماً: كيف يستعد لبنان؟

ناجحو مجلس الخدمة: أفرجوا عن مراسيم تعييننا!

المؤرخ الأميركي: سيث أنزيسكا

البناء

موسكو تحتوي الموقف التركي بعد منبج... وقمة ثلاثية روسية إيرانية تركية حول سورية قريباً

الفياض في دمشق لتنسيق سوري عراقي يلاقي الانسحاب الأميركي من شرق الفرات

التحضير للقمة الاقتصادية يسبق الحكومة... وخليل: لا قيمة للقمة بدون سورية

الجمهورية

الخلافات والعقد تستقبل 2019

التأليف يتحرك مطلع السنة... ومخاوف من إلغاء القمة اإلقتصادية

اللواء

حكومة متعثِّرة واقتصاد متردٍ وخلافات على الإستئثار بالسلطة

اللبنانيون يودِّعون عام الخيبات ويستقبلون عام الإستحقاقات

الإمارات افتتحت العودة العربية بعد مشاورات مع موسكو والرياض والقاهرة

عودة سريعة لسوريا إلى الجامعة ودعوة لبنانية للأسد لحضور القمة الإقتصادية

تنسيق روسي - تركي لملء الفراغ الأميركي في سوريا

الديار

انتهت السنة دون حكومة والخلافات عنيفة ولا حلّ في أفق 2019

بدأت معركة رئاسة الجمهوريّة بين الوزير باسيل والوزير فرنجية منذ الآن

والمرشح الجدّي شخصيّة ثالثة وهي التي ستصل وستكون مُفاجأة كبرى في لبنان

المستقبل

الحريري يدعو اللبنانيين إلى "أن يفرحوا": صبرنا كثيرا ولا بد من حكومة بداية العام

ضوّي يا بيروت.. 2019

منبج: دوريات أميركية واستنفار على الجبهات

L'Orient-Le Jour

Gouvernement : l’invitation d’Assad au sommet de Beyrouth accélérerait-elle le processus ?

The Daily Star

Hariri promises new govt early in 2019