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الثلوج تتساقط غداً.. وهكذا سيكون الطقس

30
DECEMBER
2018
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توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا الاثنين غائما صباحا مع ثلوج على 1500م وأمطار، ويتحول إلى غائم جزئيا مع ارتفاع طفيف بالحرارة، وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: طقس متقلب على مناطق الحضوض الشرقي للمتوسط.

- الطقس المتوقع في لبنان:

اليوم الاحد غائم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، وأمطار متفرقة خفيفة إلى معتدلة ومصحوبة ببرق ورعد أحيانا، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع1500م وما فوق.

يوم غد الإثنين: غائم صباحا، مع ثلوج خفيفة على ارتفاع 1500م وما فوق، وأمطار متقطعة خفيفة إلى معتدلة، تنحسر تدريجيا خلال النهار، ويتحول الطقس إلى غائم جزئيا مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة.

الثلاثاء: غائم جزئيا، مع ارتفاع بدرجات الحرارة، ورياح ناشطة خاصة جنوب وشمال البلاد، يتحول مساء إلى غائم مع تساقط أمطار متفرقة.

- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 7 الى 21 درجة. فوق الجبال من 3 الى 14 درجة. في الارز من -1 الى 4 درجات. في الداخل من 5 الى 13 درجة.

- كمية المتساقطات

المنطقة: خلال 24 ساعة، السنة الماضية، المتراكم لغاية اليوم، المعدل لغاية اليوم.
طرابلس : 11,3 ملم ، 279,2 ملم ، 498,9 ملم ، 328,0 ملم.
بيروت : 14,4 ملم ، 150,7 ملم ، 336,4 ملم ، 322,0 ملم.
زحلة : 10,8 ملم ، 109,7 ملم ، 285,2 ملم ، 209,0 ملم.
صور : 7,8 ملم ، ، 281,9 ملم

- الرياح السطحية: جنوبية غربية، تتراوح سرعتها بين 15 و40 كلم/س.

- الانقشاع: متوسط، يسوء أحيانا.

- الرطوبة النسبية على الساحل: تتراوح بين 50 و 80 %.

- حال البحر: مائج. حرارة سطح الماء: 21°م.

- الضغط الجوي: 1018 HPA أي ما يعادل: 764 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 06,43 ساعة غروب الشمس: 16,39.

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