living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

محمد فنيش لـ «الأنباء»: محاولات دؤوبة لتصوير المشكلة على أنها بين التيار وحزب الله

30
DECEMBER
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

زينة طبارة-

رأى عضو كتلة الوفاء للمقاومة وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال النائب محمد فنيش، أنه لا بديل عن التوافق في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، ولابد بالتالي من الوقوف عند آراء القوى الأساسية للمشاركة بها، لكن يبدو حتى الساعة أن العقبات مازالت تعترض مثل هذا التوافق، والمطلوب بالتالي المزيد من التواصل والتشاور وبذل الجهود لإيجاد المخارج المناسبة وهو أمر غير مستحيل.

 

وردا على سؤال، نفى فنيش في تصريح لـ «الأنباء» أن يكون التيار الوطني الحر قد اتهم حزب الله بعرقلة تشكيل الحكومة، مؤكدا أن هناك محاولات إعلامية دؤوبة وحثيثة تريد الاصطياد في الماء العكر لتصوير المشكلة على أنها بين التيار والحزب، مشيرا الى أن المشكلة الرئيسية تتمحور حول إيجاد توافق وقبول جميع القوى المشاركة في الحكومة، وهي مسؤولية الرئيس المكلف في بذل الجهد المطلوب لإيجاد مثل هذه الحلول.

 

وتمنى فنيش على كل القوى السياسية والإعلامية أن تقرأ جيدا كلام الرئيس ميشال عون في بكركي حول من يريد وضع أعراف جديدة في تشكيل الحكومة، مؤكدا أن الرئيس عون لم يقصد حزب الله لا من قريب ولا من بعيد، وان المعني بهذا الكلام هي القوى التي تمارس فعليا وعمليا مثل تلك الأعراف، وعلى تلك القوى التي تعرف نفسها جيدا والتي ليست بحاجة للدلالة عليها، أن تعود إلى تطبيق مبدأ التوافق والمشاركة الحقيقية وقبول نتائج الانتخابات النيابية.

 

وردا على سؤال قال الوزير فنيش: حزب الله لم يكن له إصبع في اختيار جواد عدرا لتمثيل اللقاء التشاوري في الحكومة، وجل ما فعله حزب الله هو أنه وافق على من اختاره اللقاء المذكور لتمثيله، لكن مسألة التجاذب حول هوية عدرا التمثيلية في مجلس الوزراء حالت دون إنجاز اعتماده.

 

وعن تصاعد الأصوات المطالبة بحكومة اختصاصيين مصغرة تكنوقراط، أعرب فنيش عن يقينه بأن إمكانية تشكيل مثل تلك الحكومات لم تعد متوافرة بعد اتفاق الطائف، خصوصا أن حكومة اختصاصيين تتطلب توافق القوى السياسية لتمثيلها مباشرة أو لاختيار من يمثلها، ناهيك عن أن الوقت لم يعد يسمح بعد سبعة أشهر من المباحثات المضنية، بالعودة الى الوراء لمناقشة مثل هذا الطرح، مشيرا من جهة ثانية الى أن هذا المطلب لا ينسجم أساسا مع مساعي تشكيل حكومة وحدة وطنية تتمثل بها القوى السياسية وتكون مسؤولة عن إدارة البلاد، فالموضوع سياسي بامتياز يدخل تحت سقفه أصحاب اختصاص من ضمن القوى السياسية.

 

وختم فنيش مؤكدا أنه لا أحد يرغب في وقوع الفوضي في البلاد، فالكل يريد تشكيل حكومة اليوم قبل الغد، لكن هناك معوقات تحول دون تسريع ولادتها.

الأنباء
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout