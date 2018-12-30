ولادة الحكومة بطلقة مفاجئة وصائبة ؟

A + A -

تؤكد مصادر مطلعة لـ «الأنباء» أن تشكيل الحكومة قبل موعد القمة الاقتصادية في 20 كانون الثاني المقبل، موعد إنعقاد القمة الاقتصادية في بيروت.

مع اجتماع وزراء الخارجية والاقتصاد العرب، هنا يصبح موقف حكومة تصريف الأعمال على المحك، فوجود الجانب السوري في هذا الاجتماع، يعني ان تعليق الجامعة العربية لعضوية سورية، قد عُلق هو الآخر، وإذا حصل ذلك، ومؤشراته ظاهرة للعيان، من خلال سلسلة الزيارات والاتصالات الانفتاحية على دمشق، وبقي رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري على موقفه الرافض للتطبيع السياسي مع النظام، متجاوزا التحولات التي تقودها موسكو، بغض نظر من واشنطن، فإنه أي الحريري سيجد نفسه «خارج الصورة التذكارية للحكومة العتيدة» كما تقول قناة «الجديد» القريبة من دمشق، أما إذا اقتنع بما سبقه إليه الآخرون، فسيحفظ مكانه في صدر تلك الصورة.