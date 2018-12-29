أسود: اقوى مافيات هي ميليشيا وزارة المالية

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غرّد النائب زياد أسود كاشفا: "قبل ما نغلق سنة بحب قول اقوى مافيات البلد و اختصاصيي الرشاوى و الخوات على الشركات المسيحية هي ميليشيا وزارة المالية...سنة ٢٠١٨ ما عرفتو من الحرامي بلكي بتعرفو من الوقفة على المراية" وأضاف " من يفرض خوات و ينظم قرصنة على الشركات يعيش من أموالنا و يسرق أموالنا و يتهرب من الضرائب على حسابنا...هيك رح انهي مهزلة العيش المشترك و الدولة و القانون في وزارة المالية و الداخلية و الزراعة و الأشغال و العمل و الاتصالات . و على كل شي اسمو كلام راقي مع مسؤولين و نهابين و....هيك"