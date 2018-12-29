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التيار الوطنيّ الحرّ وحزب الله إلى التكامل المتجدّد

بقلم جورج عبيد

أبدأ المقال بتعزية آل معلوف الكرام بوفاة اللواء إدغار معلوف وبخاصّة إبن شقيقه الصديق إدي. لقد كان رجلاً استثنائيًّا في اللحظات الصعبة، مقلاًّ في الكلام ولكنّه كثير الفعل، داعم بحبّ وكبر وابتسامة نقيّة لصخرة لبنان والمشرق العماد ميشال عون. لقد بات صعبًا على من عايش ميشال عون في منفاه وأدركه في عمقه ونضاله، وصولاً إلى عودته، أن يفصله عن إدغار معلوف رفيق دربه والسلاح أو أن يفصل إدغار عنه. الكلام يطول على إدغار، والوفاء له يقتضي أن نحبّ لبنان من كلّ قلوبنا وعقولنا، ونخدمه ونبذل أنفسنا حتى يعلو ويضيء في المنطقة. إدغار معلوف وجه مضيء لن تغلبه العتمات، لن يطويه الردى، المحبة أقوى من الموت، ومحبتنا له أقوى من غيابه لأنها تجعله مقيمًا دائمًا في مسرى تاريخنا وديمومة وجودنا. ومن كان وجهه إلى ضياء المسيح يستقرّ فيه إلى الأبد. إدغار ممدود من مذود بيت لحم إلى مذبح القيامة، وهذا هو نصره الكبير والنهائيّ. المسيح قام حقًّا قام.

ثمّة جور كبير تعصف به أقلام حاقدة لتصيب جوهر العلاقة ببعدها الاستراتيجيّ وأفقها الوجوديّ ومتانتها الحقيقيّة بين حزب الله والنيار الوطنيّ الحرّ، وتستهلك رؤى وهميّة بظنّ كثيف أنّها صادرة عن مصادر حزب الله، تستهدف رئيس التيار جبران باسيل وتؤكّد أنّه العقبة أمام الحلول بإنتاجيتها وحركيّتها. ولتلك الأقلام تؤكّد مصادر من حزب الله، بأن ما خطّته خارج عن نطاق الحقيقة الرابطة بين جهتين تتحركان في قالب الوفاء والالتزام الصادق ببعضهما البعض وبلبنان. تفترض تلك المصادر وجود تباينات أحيانًا، ولكن لم تبلغ التباينات مرحلة القطيعة، أو مرحلة قطع الشراكة الحيّة بين الحزب والتيار، فالشراكة لا تزال سارية المفعول وهادفة ومتحرّكة في صلب الأحداث اللبنانية والمشرقيّة. والوحدانية الجامعة بينهما انتصرت على إسرائيل، وانتصرت على القوى التكفيريّة من الحدود اللبنانيّة إلى الداخل السوريّ. ذلك أنّ الحزب لم يتكّل على قوّته العسكرية وفعالية قتاله فقط، بل على تشريع وتسويغ مسيحيين لطالما شدّد الرئيس ميشال عون على تسييله قبل الرئاسة، وأثناء الرئاسة أظهره بحلة إيديولوجية وطنيّة لا تحتمل التاويل والنقاش، إنّه الرئيس الأوحد الذي اعتمد في خطاب القسم مبدأ السلاح الردعيّ بوجه إسرائيل والقتال الاستباقيّ في سوريا، هو الرئيس الوحيد الذي أعاد الاعتبار لمعنى المقاومة بمضمونها السامي والنضالي من على منبر الأمم المتحدة وعلى المنابر العربيّة والإقليميّة، وأظهر إيمانه بها وبحقها في الدفاع عن الذات وعن النضال من أجل لبنان. وتعود تلك المصادر القريبة من حزب الله إلى الكتاب الميلاديّ الذي وجّهه المطران المقدسيّ المناضل عطالله حنّا، وقد سمّاه برئيس لبنان وزعيم مسيحيي المشرق. لقد أكّد فخامته تلك الزعامة في دفاعه عن القدس وهويتها، وفي دفاعه عن سوريا ودورها وفي رفضه الانجرار المطلق بالظلم الأميركيّ. ولا يمكن للحزب بدوره ان ينسى خطاب جبران باسيل حول فلسطين وحول الأحداث في سوريا وحول مسألة النزوح. ثمّة هنات ترى أحيانًا ولكن الجوهر يمتصّ الهنات ويطوي سطورها، فما يجمع أكبر مما يفرّق.

لا تشاطر تلك المصادر بأن حزب الله شريك لعدد من القوى في الحرب على العهد وتطويقه، ويعرف جبران باسيل ذلك. وفي التفاصيل حزب الله ليس رافضًا لكي يحظى الرئيس بالثلث المعطّل، فما أعلنه مسؤول الارتباط الإعلاميّ في حزب الله الحاج محمد عفيف، هو التوضيح الرسميّ، فلتتفضّل بعض الأقلام المفترية على جبران باسيل والتيار وعلى حزب الله وعلى العلاقة بينهما بإظهار المصادر فمن هو خلف تلك المعلومات؟ وتؤكّد تلك المصادر بأنّ الحزب لم يتطلّع مرّة واحدة إلى ليّ ذراع الرئيس. ثمّة أفرقاء يتطلعون إلى ذلك، وقد حاولوا وفشلوا، وأمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله أكّد بأنّ الرئيس جبل وصخرة، فهل تلوى الجبال؟ واللقاء التشاوريّ الذي قامت القيامة عليه، ليس هادفًا بهذا الاتجاه، بل هادف إلى التأكيد على ضرورة احترام التنوّع في الطوائف اللبنانية كما التيار الوطنيّ الحرّ محترم للتنوّع داخل المدى المسيحيّ بينه وبين القوات اللبنانية على الرغم من الخلاف العموديّ بينهما من لبنان إلى المشرق، وبنه وبين تيار المردة وهما استراتيجيًّا غير مختلفين بل مختلفان في الأمور الداخليّة.

قضيّة الحزب هي مع الرئيس سعد الحريري، على الرغم من أن الحزب شريك بالتسوية معه وقد سموه نوابه رئيسًا للحكومة. لكنّ التسمية كانت ولا تزال مشروطة بأمرين أساسيين:

1-إعادة الاعتبار للعلاقة اللبنانيّة-السوريّة، وهي علاقة تاريخ وجغرافيا وأسريّة، وبين لبنان وسوريا مصالح مشتركة ووشائج قربى. تؤكّد مصادر الحزب، بأنّ هذه المسألة حيويّة بالنسبة لها كما بالنسبة للرئيس المدافع الأول عن سوريا بوجه الحرب عليها. والرئيس بدوره أكّد غير مرّة حرصه على العلاقة بها، وعلى أن يتضمّن البيان الوزاريّ هذا الأمر الضروريّ. في هذه المسألة ليس من بون بين موقف الحزب وموقف الرئيس، بل الموقف واحد، وثمّة إصرار على التأكيد عليه. الموقف متباين بين الحزب والرئيس الحريري حتمًا، الرافض لمبدئيّة تلك العلاقة بمعانيها وحقيقتها، وتتساءل كيف سيتصرّف الحريري مع عودة الخليج إلى الأحضان الدمشقيّة، هل يملك القدرة على رفض الواقع أو سيندرج في سياقه ويعيد حساباته مع الشام؟ وتضيف المصادر بأنّ عودة الخليج العربيّ إلى حضن دمشق مهمّة وهادفة وتؤكّد على أنّ ثمّة منتصرًا وآخر خاسر. والحزب مؤمن بضرورة أن يقوم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بزيارة دمشق، أي أن يسبق عددًا من دول ينتظر أن تقوم بها، وهو المعروف بدعمه لها خلال الحرب عليها من تلك الدول عينها. ويعرف، تاليًا، بأنّ العلاقة بين الرئيسين عون والأسد متينة، والأخير يعتبره ضمانة للجميع بحسب ما نقل عنه بعض الأصدقاء.

2-أن يبتعد عن احتكار الطائفة السنيّة لنفسه أو لرؤيته. لم تعد الرؤية الخليجيّة سائدة في المنطقة من اليمن إلى العراق فسوريا. وبنوع خاصّ لم تعد الرؤية السعوديّة التي محمد بن سلمان مطلقها. ذلك ان السعوديّة تتحضّر للحوار مع سوريا، وقد ظهرت البداية مع إقالة عادل الجبير من منصبه واستبداله بآخر. الطائفة السنيّة في لبنان يفترض بها أنتتهيّأ لتلك اللحظة الجديدة، ومسؤولية الرئيس الحريري كبرى في هذا الاتجاه. وتؤكّد تلك المصادر بأنّها لا تضغط عليه، بل توضّح الأمور حتى تستقيم على المستوى الحكوميّ، وعلى مستوى الدولة وانطلاقتها وديمومتها. لذلك التنوّع في الطائفة السنيّة منطلق لتبيان المرحلة الجديدة المنسابة إلى الداخل اللبنانيّ بكلّ آفاقها وأبعادها ومعانيها، والرئيس الحريريّ معنيّ بها أكثر من سواه. والسوريون بالتالي غير بعيدين عنه، بل هم مرحبون لعودته رئيسًا للحكومة اللبنانيّة.

وتختم المصادر بأن العلاقة اللبنانية-السوريّة لن تكون كما كانت بل ستعتمد فيها معايير جديدة ستظهر تباعًا وشيئًا فشيئًا. ستكون طيبة للغاية ومتينة وقويّة، كما ستكون نديّة مليئة بالاحترام الكامل، والرئيس عون يحظى باحترام الرئيس الأسد، وهو حريص عليه بمحبة فائقة. والعلاقة بين العهد والحزب، والتيار والحزب تكاملية ومتينة، وستولد من رحمها حكومة جديدة بعد عيد رأس السنة، والمفاجأة ستظهر بدعوة سوريا إلى القمة العربية الاقتصادية والعلامات المشيرة إلى ذلك إقبال الدول على إعادة العلاقة معها.

الحزب والتيار حركة واحدة بوفاء كبير ورؤية متكاملة من أجل لبنان واحد وقويّ ومتين ومتفاعل مع محيطه بكبر وسطوع، عسى السنة الجديدة تحمل إلى لبنان ضياء كثيفًا.