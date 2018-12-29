قطاع الانتشار في التيّار الوطنيّ الحرّ يزور الوزير جبران باسيل مهنئا باﻷعياد.

وقد القى السيد كارلوس نورا مسؤول البلدان العربية في قطاع الانتشار كلمة، عرض خلالها اهم انجازات القطاع وهيئاته حول العالم لسنة ٢٠١٨

بعدها رحب الوزير باسيل بالحضور، واثنى على جهودهم، معتبراً بأن اللبنانيين في الخارج هم الثروة الحقيقية للبنان، داعياً اياهم الى مواصلة العمل لمصلحة لبنان، مؤكداً بأن الازمة السياسية التي يمرّ بها لبنان لابدّ من ان تنتهي رغم محاولات العرقلة.