قطاع الانتشار في التيّار الوطنيّ الحرّ يزور الوزير جبران باسيل مهنئا باﻷعياد.

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استقبل الوزير جبران باسيل وفداً من قطاع الانتشار في التيار الوطني الحر من الولايات المتحدة، كندا، أوروبا، افريقيا، اميركا اللاتينية والدول العربية لتهنئته بالاعياد المجيدة وعرض آخر التطورات والشؤون الحزبية.
وقد القى السيد كارلوس نورا مسؤول البلدان العربية في قطاع الانتشار كلمة، عرض خلالها اهم انجازات القطاع وهيئاته حول العالم لسنة ٢٠١٨
بعدها رحب الوزير باسيل بالحضور، واثنى على جهودهم، معتبراً بأن اللبنانيين في الخارج هم الثروة الحقيقية للبنان، داعياً اياهم الى مواصلة العمل لمصلحة لبنان، مؤكداً بأن الازمة السياسية التي يمرّ بها لبنان لابدّ من ان تنتهي رغم محاولات العرقلة.