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في احتفال أقيم في كفرقطرة مؤسسة فريد البستاني تقدم باصاً للنقل للأهالي

29
DECEMBER
2018
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تنفيذا للوعد الذي قطعه قام نائب الشوف الدكتور فريد البستاني باسم مؤسسة فريد البستاني بتسليم باص لنقل الركاب إلى أهالي وبلدية كفرقطرة التي ستقوم بتسييره بصورة شبه مجانية على خط كفرقطرة الكنيسة عميق لتسهيل تنقل المواطنين بين العاصمة وقرى العودة.
واحتفالا بهذه المناسبة أقيم احتفال في بلدة كفرقطرة الشوفية حضره إلى جانب البستاني السيدة ألين نصار رئيسة بلدية كفرقطرة وأعضاء المجلس البلدي ورئيسي بلديتي الكنيسة وعميق ومخاتير البلدات الثلاث، وكهنة الرعايا وحشد كبير من الأهالي.
في البداية كانت كلمة ترحيب باسم آهالي المنطقة وبلدياتها بنائب الشوف الدكتور البستاني صاحب الأيادي البيضاء.
من ثم ارتجل البستاني كلمة من القلب، فرحب بالحضور والكهنة والبلديات ومخاتير كفرقطرة والكنيسة وعميق، ومما قاله أنه ونزولا عند طلب منسقية التيار الوطني الحر في كفرقطرة وبصفته عضوا في تكتل لبنان القوي قام بتخصيص هذا الباص لبلدة كفرقطرة والجوار وأضاف أنه وبالرغم من انتمائه السياسي فإن المساعدات الاجتماعية والإنسانية لا لون لها ولا دين والانماء يجمع فيما السياسة تفرق. بعدها شكر البستاني رئيسة بلدية كفرقطرة السيدة ألين نصار وأعضاء المجلس البلدي الذين قبلوا هذه الهبة المقدمة من مؤسسة فريد البستاني، كذلك نوه بالجهد الكبير الذي تقوم به السيدة الين نصار التي جعلت من كفرقطرة بلدة نموذجية تنعم بكل المتطلبات البيئية الحديثة، من شبكات صرف صحي ومعالجة سليمة للنفايات لتكون واحدة من البلدات القليلة في الشوف التي استطاعت وضع حل صحي لمشكلاتها البيئية.
ثم تكلمت رئيسة البلدية الين نصار، التي شكرت باسم الاهالي والبلديات الدكتور فريد البستاني على هذه الهبة التي ستسهل الإنتقال من وإلى الشوف، وقالت عندما طلب شباب التيار هذا الباص لم أكن متأكدة من أن نائب الشوف سيلبي الطلب بهذه السرعة، إذ إنني لم أكن أعرفه ولكن وعندما تعرفت عليه تأكدت أن هذا الرجل صاحب القلب الكبير لا يعد إلا ليفي، وإنه من القلائل الذين ينفذون ما وعدوا به قبل انتخابهم.
وفي الختام أقيم حفل كوكتيل وشرب الجميع نخب المناسبة.

 

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