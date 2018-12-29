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المرابطون: للاسراع في تأليف حكومة وطنية ودعوة سوريا الى القمة العربية الاقتصادية

29
DECEMBER
2018
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هنأت الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين المرابطون في بيان اللبنانيين بمناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة، راجية من الله أن يكون العام المقبل "عام الأمن والأمان والاستقرار، وبداية مسيرة بناء الدولة المدنية الحديثة". ونوهت ب "الانجازات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية كافة".

ودعت إلى "الإسراع في تأليف حكومة وطنية لا حكومة وفاق النفاق الوطني، حكومة وطنية ترتكز على وزراء يتمتعون بالكفاءة والقدرة على المبادرة، والإبداع في إدارة شؤون اللبنانيين الذين أصبحوا على جهوزية تامة لكسر القيود الطائفية والمذهبية، والخروج إلى الشارع شاهرين سيفهم العابر للطوائف والمذاهب والأطر الحزبية ليستردوا حقوقهم ومالهم العام المنهوب من قبل الطغمة السياسية، التي تختبئ خلف طوائفها في الإدارة الرسمية وكل في جحرهم يعمهون".

وتوجهت إلى "الرئيس العماد ميشال عون الذي نجل ونحترم ونقدر وجوده رئيسا للجمهورية اللبنانية، بالمبادرة إلى استكمال لم الشمل العربي في القمة العربية الاقتصادية والاجتماعية، ودعوة قلب العروبة النابض ومركز الثقل الأساسي ومحجة كل العرب في الأيام القادمة "الجمهورية العربية السورية" ورئيسها المنتصر على الإرهاب العالمي والاستعمار الحديث الرئيس بشار الأسد. حينئذ تكون هذه القمة فأل خير عميم على جميع العرب، انطلاقا من بيروت بعد صقيع عربي كاد أن يقضي بالموت والدمار على البشر والحجر على امتداد جغرافية الأمة من محيطها إلى خليجها العربي".

وطنية
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