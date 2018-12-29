تعازي باللواء معلوف من منسق قضاء بيروت الاولى‎

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المناضل الصامت ، المقاوم المتواضع ، الوفي في زمن قل فيه الأوفياء ،رفيق درب الجنرال بالسراء والضراء ،من حرب التحرير واحداث ١٩٩٠وحتى حرب تموز ٢٠٠٦ مع العدو الاسرائيلي. وصولا للمكاسب التكتيكية والإستراتيجية والأخلاقية التي حققتها ورقة التفاهم مع الحزب ،ومنً ثم مسامحة معراب.

معالي الوزير اللواء إدكار ...معروف بعظمته الوديعة وعمله الدؤوب...كسر القلوب بغيابه عن لبنان لملاقاة الله والأبطال والملائكة.

نعزي نفسنا وأسرة التيار بغيابه ونتقدم من عائلته ومن جميع اللبنانيين بأحر التعازي.

المحامي عماد جعارة

منسق بيروت الأولى في التيار الوطني الحر