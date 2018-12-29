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وفد من "وقفيّة سيّدة العناية"- أدونيس – جبيل يزور بكركي لتهنئة الراعي بـ"الميلاد"

29
DECEMBER
2018
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زارت لجنة إدارة "وقف سيّدة العناية بِتَوْلِيَة البطريرك الماروني" في أدونيس – جبيل غبطة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في بكركي، على رأس وفد ضمّ نحو مئة من مختلف وحدات الوقفيّة، لتهنئته بعيد الميلاد المجيد.

وخلال اللقاء، عرض متولّي الخدمة الروحيّة في الوقفيّة الأب أنطوان خضرا النشاطات الروحيّة والخدماتيّة القائمة في الوقفيّة، وبدت واضحة دهشة غبطة البطريرك الراعي لتطوّر نشاطات الوقفيّة وتعدّد أقسامها التي بلغ عددها الثمانية في عامٍ واحد، والتزامها الروحي على صعيد التنشئة المسيحيّة للعائلات الشابة من أبناء الوقفيّة وأطفالها، والممارسة اليوميّة لليتورجيا الكنيسة، إلى جانب استقبال مئات المتريّضين مع كهنة رعاياهم، ومجموعات رهبانية من مختلف الأبرشيات.

كما دعا غبطته أبناء الوقفيّة إلى الاستمرار في هذا الالتزام اليومي اللافت بتعاليم الكنيسة وبالنشاطات المتعدّدة التي يقومون بها، متمنياً للوقفيّة دوام التقدّم والازدهار.

وختاماً، أدّت "جوقة الوقفيّة" ترنيمة ميلاديّة، بحضور فرقتها الموسيقيّة التي ارتدت الزيّ الخاص للمناسبة.

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