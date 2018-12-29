هكذا سيكون طقس رأس السنة

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يسيطر طقس متقلب الى غير مستقر وبارد مع احتمال تساقط امطار لغاية ظهر الاثنين، اما ليلة راس السنة ونهار الثلاثاء فلا امطار متوقعة.
السبت 29 كانون الاول:
طقس غائم، تتساقط امطار محلية في فترات خاصة بعد الظهر بينما تتساقط ثلوج خفيفة على الـ١٦٠٠م .
الأحد 30 كانون الاول :
طقس غير مستقر مع استقرار الحرارة، وامطار رعدية متفرقة تشتد احياناً فيما تتساقط الثلوج على ١٤٠٠ - ١٥٠٠م.
الإثنين 31 كانون الاول:
طقس غائم متقلب مع احتمال امطار محلية نهارا وثلوج خفيفة على ١٥٠٠م ، وتنحسر الامطار عصراً وليلا.
الثلاثاء 1 كانون الثاني:
طقس مستقر غائم جزئياً مع ارتفاع بدرجات الحرارة.