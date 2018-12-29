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نبذة عن حياة الوزير والنائب السابق اللواء ادكار معلوف

29
DECEMBER
2018
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غيّر الموت أمس الوزير والنائب السابق اللواء ادكار معلوف في سويسرا، وسيعلن لاحقاً عن موعد الدفن والتعازي بعدما ينقل الجثمان الى لبنان.

وهذه نبذة عن حياته:
ادغار فؤاد معلوف ضابط سابق، وزير ونائب سابق، من مواليد كفرعقاب في العام 1934، متأهل من السيدة شانتال روبير حلو ولهما ابنتان، كارين وجوان.

دراسته وعمله
تلقى علومه بجميع مراحلها في مدرسة الفرير في بيروت. ثم دخل المدرسة الحربية سنة 1953 وتخرج منها برتبة ملازم بعد ثلاث سنوات، وتابع عدة دورات دراسية في فرنسا وبلجيكا وأميركا. تدرج أثناء خدمته إلى أن وصل إلى رتبة لواء، تسلم خلالها مهام قيادية منها:
رئيس فرع الامن العسكري في الشعبة الثانية - اركان قيادة الجيش (1961-1970)
قائد كتيبة المدفعية الثانية
مدير مدرسة الأمن العام اللبناني (1974)
مدير الدراسات والتخطيط (1978)
مدير العمليات (1979)
ضابط ارتباط في رئاسة الوزراء (1980)
نائب رئيس الأركان للتخطيط (1981)
عضو المجلس العسكري (1984).
قام بدور مهم خلال سنتي 1988 و1989 أثناء تسلم قائد الجيش العماد ميشال عون السلطة في البلاد وتشكيله للحكومة الانتقالية. فتسلم إدغار معلوف وزارات المالية والصحة والصناعة والنفط والأشغال العامة والعمل والسياحة وقام بإدارتها طوال تلك الفترة. غادر لبنان إلى فرنسا مع العماد ميشال عون واللواء عصام أبو جمرة بعد أحداث سنة 1990.

في السياسة
انتخب نائباً عن محافظة جبل لبنان، قضاء المتن الشمالي، في دورة سنة 2005، ثم سنة 2009. كما انتخب عضواً في لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات.

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