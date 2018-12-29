قاما بعمليات نشل في مدينة بيروت... هل وقعتم ضحية أعمالهما؟

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أوقفت شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي في 23 من الحالي في محلة الاوزاعي، ا. ا. (مواليد عام ١٩٩٥) وخ. آ. (مواليد عام ١٩٩٢) لقيامهما بأعمال نشل على متن دراجة آلية لون احمر في مدينة بيروت.





وبالتحقيق معهما من قبل مفرزة بيروت القضائية في وحدة الشرطة القضائية، اعترفا بقيامهما بعدة عمليات نشل في مناطق البسطة، راس النبع والخندق الغميق.

لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، عمّمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورتهما، وطلبت من الذين وقعوا ضحية أعمالهما وتعرفوا عليهما، الحضور إلى مركز المفرزة المذكورة، الكائن في ثكنة بربر الخازن، أو الاتصال على الرقم 810170/01 – 810171/01 تمهيداً لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.