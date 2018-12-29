هل دخلنا مرحلة الكلام النهائي؟

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أكدت مصادر مقربة من قصر بعبدا ان عملية تشكيل الحكومة متواصلة، والاتصالات مستمرة، وان المبادرة الرئاسية التي اطلقها رئيس الجمهورية ميشال عون قد تكون تعثرت لكنها لم تتوقف ولا تزال قائمة، واذ لفتت المصادر الى أن "لا مصلحة لأحد بتعطيل تشكيل الحكومة"، أكدت ان "البعض يحاول أن يأخذ قدر المستطاع وكسب مطالب اضافية". وشددت المصادر على "إن المرحلة دخلت الكلام الذي قد يكون نهائيا، لأن الأمور اصبحت واضحة والمطالب باتت جلية"، وأكدت المصادر أن "ملف اللقاء التشاوري هو الأبرز وهو لم يقفل، والأفق ليس مسدودا، وهناك كلام متجدد على صعيد معالجة المشكلة التي استجدت، اضافة الى أفكار متجددة وأن البحث في المبادرة هو بحث متجدد".