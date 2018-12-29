أسرار الصحف اللبنانية ليوم السبت 29-12-2018

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الجمهورية

ألغى عدد من الوزراء برامج لتمضية عطلة العيد خارج لبنان لاعتقادهم أنها ستكون مرحلة التسليم والتسلم فور تشكيل الحكومة الجديدة لكن بعضهم التحق بعائلته أمس.

علّق مرجع حكومي سابق على مسار تأليف الحكومة بقوله: لا أفهم سبب السماح بكثرة

الطبّاخين، وأخشى إن استمر هذا الوضع، أن تتكرس هذه الحالة، وتصبح عرفاً أقوى من النص.

قالت شخصية وسطية إن معظم التعقيدات التي تظهر على خط التأليف مفتعلة، وأخشى أن

تستعصي هذه التعقيدات الى حدّ يوصل البلد الى وضع يتطلّب حله جراحة موجعة.



البناء

كواليس

قالت مصادر روسية إنّ لدى موسكو خطة لاسترداد سورية عافيتها وسيادتها منسّقة مع القيادة في دمشق وإنّ موسكو تضع ضمن خطتها تصوّراً لإعادة الإعمار سيشهد مضامينه مؤتمر في بروكسل قريباً، وإنّ عودة النازحين كهدف لا تزال قضية روسية لها الأولوية، وقالت المصادر إنّ قمة دول مسار أستانة ستشهد رسم خارطة طريق واضحة لإنهاء الوضع المؤقت في إدلب وشرق سورية وإطلاق مسار سياسي متكامل ينهي كلّ خصوصية أمنية خارج نطاق الدولة السورية.



اللواء

غمز

عاد معظم الوزراء في حكومة تصريف الأعمال إلى التصرف على أساس أن مُـدّة بقائهم في مقاعدهم طويلة.

همس

اعتبر نائب وسطي ان كلام رئيس المجلس عن الدولة المدنية جاء رداً على كلام رئيس الجمهورية عن تغيير الأعراف والتقاليد.





