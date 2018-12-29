عناوين الصحف اللبنانية ليوم السبت 29-12-2018

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الاخبار

الحريري وجنبلاط وجعجع على قائمة «تمويل الإرهاب» في دمشق

حكومة 2019 تنتظر الرأس التي ستتكسّر؟

الجمهورية

الحكومة أسيرة العناد السياسي

الحقائب مستعصية .. إبراهيم ينتظر.. و"التــشاوري": من يتنازل؟

البناء

قمة لرؤساء دول «أستانة» أول العام... ومؤتمر للمانحين... والسعودية نحو فتح سفارتها في دمشق

الجيش السوري ينسف الرهانات الأميركية التركية ويدخل منبج

السفير الإماراتي يعلن الضوء الأخضر الخليجي لتشكيل الحكومة؟

اللواء

ترحيل الأزمة إلى العام الجديد وسط محاولات لترميم المبادرة الرئاسية

المستقبل

اتصالات مفتوحة «لرأب الصدع» على خط «بعبدا - حزب الله».. ودورة مشاورات جديدة مطلع العام

«رسائل» عون أدت مفعولها.. واحتجاب باسيل «لامتصاص الصدمة»

الديار

محاولة جديدة لإنعاش مبادرة عون... ولقاء بين باسيل وابراهيم

اللقاء التشاوري يتريث بالتسمية الثانية... و«الثلث المعطل» مفتاح الحل