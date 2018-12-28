هكذا نعى الوزير جريصاتي الراحل الكبير ادكار معلوف

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نعى وزير العدل سليم جريصاتي الراحل الكبير اللواء ادغار معلوف في المجلس الأعلى لطائفة الروم الملكيين الكاثوليك بالقول: "رحم الله الوزير ونائب الامة السابق اللواء ادغار معلوف رجل الشرف والتضحية والوفاء لوطنه وجيشه وشعبه ومسيرة قائده فخامة الرئيس ميشال عون.

رفيق الدرب الذي لازم القائد ولم يخلّ بالعهد والقسم معاً في عسر الايام ويسرها، رجل الوداعة الهنيئة والعزيمة الحكيمة وصديق الايام الخوالي وهو لم يتخلى يوما عن صديق وانا منهم، منذ زمن ملكي في ايمانه واخلاقه والممارسة، نفخر به ونصلّي له جميعا في انتقاله الى عالم افضل واعدل. تعازينا الحارة الى غبطة بطريركنا يوسف والسادة الاساقفة اعضاء السينودس المقدس، وعائلة الفقيد الغالي ارملته شانتال الحبيبة، وبناته والأصهار والانسباء وفي مقدمتهم ادي النائب الشاب والخلف والواعد الذي استودع الأمانة وجميع اللبنانيين."