بعد وفاة النائب السابق اللواء ادغار معلوف.. سلسلة تغريدات معزّية بوفاته

A + A -

نعى النائب الدكتور فريد البستاني النائب والوزير السابق إدغار معلوف قائلاً : إدغار معلوف أتقن الخدمة والوفاء، بصمت رحل العصامي الذي خدم وطنه إن في مضمار المؤسسة العسكرية التي أحب وإن بمضمار السياسة والحياة العامة فكان مثالاً لنظافة الكف والشفافية، تعازينا الحارة لرفاقه والعائلة الكريمة وللزميل إدي معلوف.

بدوره نعى النائب نقولا صحناوي المعلوف قائلاً: رحلت بصمت تاركاً غصة كبيرة في قلوبنا، انت من تعلمنا منك الوفاء والصبر والعمل بدون ظهور... حضرة اللواء، الله يرحمك.

وقال النائب العميد انطوان بانو: فقدنا كبيرا في الجيش والوطن... اللواء ادغار معلوف، رمز الإخلاص والتواضع والوطنية في مدرسة الرئيس عون... أخ العميد الطيار الشهيد بول معلوف وعمّ عضو تكتل لبنان القوي النائب إدي معلوف.

من ناحيته، نعى أبي رميا المعلوف بالقول: " كان يقول لي : "قمنا بواجبنا ونسلّمكم الآن الأمانة". لواء، نائب، وزير ... والأهم ادغار المعلوف الانسان. الوفي والمخلص والوطني والهادىء والراقي والحاضن والحكيم... وصيّتك أمانة للأجيال ... وسنبقى اوفياء يا " عمّ أدي وعمّ الكل."

وغرّد النائب آلان عون معزّياً: "رحل كبير تكتلنا بهدوءٍ وتواضعٍ كما عاش دائماً: مخلصاً، وفيّاً لقائدنا، مشجّعاً وحاضناً للشباب من بيننا جيلٌ مؤسّسٍ للتيار يرحل وآخر يستمرّ على درب المسؤولية تحية الى اللواء إدكار معلوف، الصديق الدائم منذ قصر الشعب، مروراً بالنفي وصولاً الى زمالة التكتل..."

ونعى النائب ادكار طرابلسي المعلوف بالقول: "اللواء ادكار معلوف ينضم إلى شقيقه العميد الشهيد بول معلوف في سجل الأبطال الشرفاء الذين يرحلون بالجسد ولا يغيبون عن الذاكرة الوطنية"