وليد أبو سليمان للـOTV: تراجع احتياطي مصرف لبنان يدل على ازدياد عرض الليرة مقابل ارتفاع الطلب على الدولار

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اعتبر الخبير المالي وليد أبو سليمان في حديث إلى محطة الـOTV أنّ تراجع احتياطي مصرف لبنان يدل على ازدياد عرض الليرة مقابل ارتفاع الطلب على الدولار، مشيراً إلى أنّ سياسة تثبيت سعر صرف الليرة المعتمدة من جانب مصرف لبنان تحصل على حساب الاحتياطي الموجود في مصرف لبنان ما يفسر انخفاض نسبته من العملات الصعبة.

ورأى أنّ تراجع ثقة المستثمر كما المستهلك بالاقتصاد الوطني ينعكس مالياً على القطاع المصرفي وكافة القطاعات، داعياً إلى الإسراع في تأليف الحكومة لكي تنطلق في ورشتها الاصلاحية للحد من النزيف الحاصل.