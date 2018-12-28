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بعد احتجاز ثلاثة اشخاص ومركبتهم في جبل صنّين.. هكذا تمت عملية انقاذهم الصعبة

28
DECEMBER
2018
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة، البلاغ التالي: "الساعة 23.00 من تاريخ 27/12/2018، ورد اتصال هاتفي من أحد المواطنين الى غرفة عمليات زحلة في وحدة الدرك الإقليمي، حول احتجاز مركبة آلية وبداخلها عدد من الأشخاص بسبب تراكم الثلوج على طريق صنين.

وعلى الفور، حضرت دورية من فصيلة زحلة ودورية وجرافتان من الدفاع المدني الى المكان، ونظرا للظروف المناخية الصعبة، تم استقدام فيما بعد "زحافة ثلج" من مخفر ضهر البيدر في قوى الامن الداخلي، واستمرت العملية حتى الساعة 7.00 من صباح 28 الجاري وتمكنوا من انقاذهم وسحب الجيب، وهم كل من: ج. خ. (مواليد عام 1983) سائق الجيب، ا. ب. (مواليد عام 1985) و أ.ا. (مواليد عام 1974) (لبنانيين)، وتم تنظيم محضر بحق (ج. خ.) لمخالفته قرار اداري بما يعرف بهواية "OFF -Road"، مع العلم ان هذا التصرف عرض سلامتهم وسلامة الدوريات لخطر لا مبرر له.

إن المديرية العامة لقوى الأمن تحذر السائقين من القيام بالـ "OFF -Road"على الثلج بصورة غير قانونية، لما في ذلك من خطورة عليهم وعلى من معهم في المركبة، وما ينتج عنها من حوادث فضلا عن إمكانية محاصرتهم بالثلوج، وتجدر الإشارة الى أن ممارسة هذه القيادة تؤدي إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق ممارسيها".

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