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هيئة قضاء زحلة: منذ 40 يوما باركنا لأهلنا في زحلة على استمرار الكهرباء 24/24 وبفاتورة اقل واليوم نبارك لكم تنفيذ ما اتفق عليه

28
DECEMBER
2018
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منذ اربعين يوما , باركنا لكم يا اهلنا في زحلة على استمرار الكهرباء 24/24 وبفاتورة اقل ...
منذ اربعين يوما , باركنا لكم استمرار التور رغم تهويل الكثيرين عليكم بالعتمة تحت حجج اثبتت الوقائع انها كانت واهية...اربعين يوما ... مبروك لكم توقيع شركة كهرباء زحلة العقد التشغيلي وفقا للقانون 107، عقدا عصريا يعتمد على مؤشرات الاداء ويرسخ مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص.


مبروك ايضا للصناعيين في زحلة الذين تلقوا بشرى سارة من الوزير سيزار ابي خليل تكمن في امكانية الفوترة الصافية وستكون متاحة بعد أسبوعين أو ثلاثة.
والاهم ان العمل جار باستمرارية الموظفين في كهرباء زحلة كما اعلن ابي خليل الذي لفت الى أن مستقبلهم سيكون مؤمّناً.
وكما وعد التيار الوطني الحر منذ البداية ... الكهرباء في زحلة بقيت 24/24 وبفاتورة اقل ... والارقام في الاشهر المقبلة ستكون خير دليل...
شكرا معالي الوزير سيزار ابي خليل ... وكلامكم اليوم اصدق تعبير :"مبروك زحلة وليس عذرا زحلة"

اعلام هيئة قضاء زحلة في التيار الوطني الحر

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