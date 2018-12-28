بالصور - هيئة قضاء جبيل في التيار الوطني الحر تظمت حملة تبرع بالدم

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نظّمت هيئة قضاء جبيل في التيار الوطني الحر بالتعاون مع قطاع الشباب والرياضة في التيار وجمعية donner sang compter حملة تبرع بالدم في السوق الروماني في جبيل؛ حيث لم يتأخّر شباب التيار ومناصروه الذين أتوا من مختلف المناطق اللبنانية لا سيما من القرى الجبيلية؛ في الحضور للمشاركة في الحملة وتقديم دمائهم كما دائما؛ لإنقاذ حياة الآخرين.

حضر أيضًا للتبرّع؛ رئيس لجنة الشباب والرياضة النيابية النائب سيمون ابي رميا؛ ومنسق هيئة قضاء جبيل في التيار الوطني الحر اديب جبران؛ ومسؤولون في قطاع الشباب نجيب الهادي وايلي الخوري وليال فتّوح.

ابي رميا أكد على أهمية التبرّع بالدم الذي بإمكانه إنقاذ حياة كثيرين مثنيًا على اندفاع الشباب الذين شاركوا بالحملة.

بدوره أشار جبران إلى أهداف الحملة واعدًا بمزيد من النشاطات المماثلة.