مجلس نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخلوي عقد اجتماعه الأول لإعادة توزيع المهام

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عقد مجلس نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخلوي في لبنان اجتماعه الأول ، خصص لإعادة توزيع المهام ، بعد الانتخابات التكميلية لستة اعضاء جدد بدل الاعضاء المنتهية ولايتهم. حيث تم انتخاب السيد شربل نوار رئيساً لمجلس النقابة والسيد جو عوّاد نائباً له وانتخب السادة :

- سامر بو عمار - امين السر

- مروان حرب - نائب امين السر

- ايلي ابو عسلي - امين الصندوق

- ايلي ناصيف - نائب امين الصندوق

والسادة : وسيم ابو رجيلي - وائل درغام - مجيد عبد الجواد – شربل داغر - رياض دهيني - غانم مطر - اعضاء



وتم الاتفاق على عقد جلسة ثانية مطلع العام المقبل لوضع الخطط التنفيذية للاهداف والتطلعات لما فيه خير ومصلحة الموظفين .