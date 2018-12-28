السيد إبراهيم مناع، المدير العام للأسواق الناشئة في شركة "كريم": سلامة الزبائن هي أولى اهتماماتنا منذ اللحظة الأولى لحجزهم سيارة من كريم حتى لحظة الوصول إلى وجهتهم

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نص مقابلة للسيد إبراهيم مناع المدير العام للأسواق الناشئة في شركة "كريم"،

بداية حدثنا عن تطبيق كريم في لبنان عن خططكم المستقبلية؟

● أطلقت كريم خدماتها في عام 2012 في دبي، وهي الشركة التقنية الرائدة في خدمة حجز السيارات عبر التطبيقات الذكية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالإضافة التى تركيا والباكستان، حيث تتوافر خدماتنا في أكثر من 15 بلد في أكثر من 120 مدينة مع وجود أكثر من مليون كابتن وأكثر من 30 مليون مستخدم.

● أطلقت كريم خدماتها في لبنان عام 2014، لتوفير خدمات نقل مريحة ومرنة لتحسين حياة عملائها في لبنان، من خلال استخدام أحدث التطورات في أنظمة المعلومات والتكنولوجيا التي تدعم قطاع النقل.

● بإمكان عملائنا حجز رحلاتهم باستخدام فئات سيارات GO أو GO+ أو MAX المتوفرة في بيروت.

● نحن فخورون جدا بما استطعنا إنجازه خلال أربع سنوات في لبنان، وخاصة التأثير الذي أحدثته خدماتنا والتكنولوجيا التي نتبعها على حياة الناس في لبنان.

● حرصنا في كريم على الاستثمار في لبنان للمساهمة في دعم اقتصادها ومجتمعها عبر خلق فرص العمل بدوام جزئي أو كلي، وتوفير دخل ثابت للشباب.

● تسعى الشركة إلى خلق الآلاف من فرص العمل في لبنان في السنوات المقبلة، من أجل المساهمة في تطوير قطاع النقل والمواصلات في لبنان.

ما هي ميّزات تطبيق "كريم" والتي تميزه عن غيره من التطبيقات؟

● من حيث الجانب التقني، وظفنا فريق عمل متخصص من المهندسين الذين يعملون جاهدين على تطوير التطبيق وفقا لأعلى المعايير المطبقة عالمياً لنتمكن من ترجمة هذه الخبرات لتلبي احتياجات المستخدمين في المنطقة.

● سلامة الزبائن هي أولى اهتماماتنا منذ اللحظة الأولى لحجزهم سيارة من كريم حتى لحظة الوصول إلى وجهتهم.

● يتيح تطبيق "كريم" للمستخدم إمكانية حجز الرحلة عبر تطبيق "كريم" قبل موعدها المحدّد أو طلب الرحلة فوراً، وتحديد وجهة الرحلة والموقع الذي يريد الراكب التوجه إليه.

● كذلك بإمكان المستخدم اختيار الكابتن الأقرب إلى منطقته التي سينطلق منها الراكب، ومعرفة اسم الكابتن ورقم هاتفه ونوع سيارته، إضافة إلى ذلك يمكن للزبائن مشاركة رحلتهم مع العائلة والأصدقاء، إذ يمكنهم تتبع مسار الرحلة بالوقت الفعلي على الإنترنت.

● وإلى جانب ذلك، فإننا نلجأ للتسوق الغامض الذي يعتبر عنصراً هاماً من عناصر مراقبة الأداء وضمان الجودة لدينا.

الأن، حدثنا عن الأمور التي استطاعت شركة "كريم" أن تحقّقها على المستوى الاجتماعي في لبنان؟

تؤمن كريم بأهمية دورها في دعم المجتمعات المحلية في جميع الأسواق التي تعمل فيها، وفي لبنان الشركة ملتزمة بأن تكون أحد الشركاء الفاعلين لدعم وتطوير المجتمع المحلي، ودعم الشباب في لبنان. وإيمانا منا بضرورة الانخراط الفاعل في العمل الاجتماعي وحرصا منا على النهوض بالمسؤولية الاجتماعية في لبنان، فقد قمنا بتنفيذ سلسلة من المبادرات لإثراء تجربة عملائنا والكباتن في لبنان لتحسين وتسهيل حياتهم. ومن هذه المبادرات:

● نظمت "كريم" زيارة إلى مركز "قرى الأطفال SOS" في بحرصاف، وهو المركز الأقدم الذي يضمّ 13 عائلة، تم تأسيسه عام 1969، حيث شارك بها كل من موظفي وسفراء شركة "كريم" الطلاب، وذلك احتفالاً بعيد الميلاد المجيد ولرسم البسمة على وجوه الأطفال اللبنانيين. وتضمنت الزيارة العديد من الانشطة والفعاليات الترفيهية وتم خلالها توزيع الهدايا على الاطفال.

● شاركت "كريم" في يوم الاستقلال اللبناني بالتبرع بـ 10% من قيمة الرحلات بالشراكة مع l'Atelier du Miel لصالح مشروع LRI

● أطلقت "كريم" حملة "موفمبر- سوا سوا والذقن طويل"، لرفع الوعي الاجتماعي والمادي بقضايا الرّجال الصّحيّة، مثل سرطان البروستات.

● أطلقت الشركة برنامج "سفراء كريم" والذي يستهدف طلبة الجامعات من أجل تمكينهم من تطوير مهاراتهم في مجالات التسويق والترويج، كما يوفر لهم البرنامج فرص عمل بساعات دوام جزئي تتناسب مع التزاماتهم، ويهيئهم لدخول سوق العمل المتطور المستقبلي.

● عقدت "كريم" شراكة استراتيجية مع بطل لبنان بكرة السلّة، وائل عرقجي ليكون سفيراً لنا في لبنان، وذلك كنوع من أنواع التفاعل مع المجتمع

● كما عملت الشركة مع الكثير من الجمعيات والشركات اللبنانية الرائدة لتوفير نسبة أعلى من الأمان على طرقات لبنان وتخفيف الحوادث المرورية بما في ذلك التعاون مع شركة تاتش الخلوية في حملة "Don’t Drive".

● إلتزاماً منها بدعم المبادرات الفردية المحلية، شاركت "كريم" في مسابقة " Case Competition" الجامعية الأولى من نوعها في لبنان بالتعاون مع الجامعة اللبنانية الأميركية.

● وقامت الشركة برعاية مؤتمر BEYMUN، تماشياً مع التزامنا بدعم المبادرات المحلية في لبنان، حيث كانت "كريم" الناقل الرسمي للمؤتمر.

● تم عقد شراكة مع "مؤسسة أبعاد - مركز الموارد للمساواة بين الجنسين"، خلال فترة الأعياد 2017 حيث قامت "كريم" بإنشاء بروموكود "ABAAD" خاص ليقوم العميل بالتبرع بنسبة 5 ٪ من أجرة رحلاتهم مع كريم إلى المؤسسة.

● أنشئت "كريم" برومو كود 'THANK YOU' خلال شهر رمضان 2018 - عند استخدام أي عميل للكود نقوم بتقديم علاوة إضافية إلى الكباتن بعد كل رحلة.

● قدمت "كريم" للكباتن حوافز عدة منها قسائم من Medco للذين قادوا أطول المسافات خلال الأسبوع بالإضافة إلى هدايا أسبوعية أخرى.

● منحت الشركة مكافأة للكباتن الحاصلين على تقييم خمسة نجوم بـعدد 9 أجهزة iPhone خلال شهر آب، وذلك كهدية تقديرية لعملهم الدؤوب.