ابي رميا شارك في حملة التبرع بالدم في السوق الروماني في جبيل

A + A -

نظمت هيئة قضاء جبيل في "التيار الوطني الحر" بالتعاون مع قطاع الشباب والرياضة في التيار، وجمعية donner sang compter حملة تبرع بالدم في السوق الروماني في جبيل، حيث حضر الشباب من مختلف المناطق اللبنانية لا سيما من القرى الجبيلية للمشاركة في الحملة. كما شارك رئيس لجنة الشباب والرياضة النيابية النائب سيمون ابي رميا، ومنسق هيئة قضاء جبيل في التيار اديب جبران، ومسؤولون في قطاع الشباب نجيب الهادي وايلي الخوري وليال فتوح.





واكد ابي رميا "أهمية التبرع بالدم الذي بإمكانه إنقاذ حياة كثيرين"، مثنيا على "اندفاع الشباب الذين شاركوا بالحملة".





بدوره، أشار جبران بأهداف الحملة، واعدا بالمزيد من النشاطات المماثلة.