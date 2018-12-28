هيئة بيروت الأولى بحثت الأوضاع مع نائب رئيس التيار الوطني الحر، النائب نقولا صحناوي

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قامت هيئة قضاء بيروت الاولى في التيار الوطني الحر بزيارة نائب رئيس التيار للشؤون السياسية النائب نقولا صحناوي في مكتبه الجديد في ساحة ساسين .

تم التطرق لمواضيع سياسية وحزبية حيث شرح النائب صحناوي وباستفاضة عن الأوضاع الداخلية والإقليمية ، وأجاب على جميع الاسئلة والتوضيحات التي طرحت عليه من قبل أعضاء الهيئة.

وستقوم هيئة قضاء بيروت الاولى باستتباع اللقاءات مع المسؤولين الحزبيين والنواب من خلال جولات لاحقة.

حضر اللقاء منسق بيروت الأولى المحامي عماد جعارة وأمين السر سمير صيداوي ومساعد المنسق حميد دياب ومسؤول الإعلام سهيل الحجار ومسؤول الخدمات جو نخال ومسؤولة شؤون المرأة ريتا أبيض ومسؤولة الإنتشار رولا حداد غرة ومسؤول المعلوماتية تادي خاتشادوريان ومسؤول اللوجستي تادي بطحيش ومسؤول الماكينة الإنتخابية حبيب معماري وأمين الصندوق طوني سركيس ومسؤول النشاطات والرياضة إيلي نجيم