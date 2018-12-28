بالصورة - ميشال حجل تتغلّب على مرض السرطان!

A + A -

أعلنت الشابة اللبنانية ميشال حجل تغلّبها على مرض السرطان، ونشرت على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك صورة لها من أمام Anderson Cancer Center في الولايات المتحدة حيث تلقت العلاج.



وعلّقت على الصورة بالقول: "إلى اللقاء Anderson Cancer Center! لقد كنت جيّد جدًا بالنسبة لي. شكرًا يسوع... لقد ولدت من جديد! هذه هدية العمر. شكرًا مار شربل، كنت وستبقى دائمًا مصدر إلهامي. شكرًا لعائلتي، لخطيبي، لأصدقائي ولعائلتي الثانية على فيسبوك، من دون أن أنسى طبيبي في لبنان د. هادي غانم".



إشارة إلى أنّ حجل تمكنت من جمع مبلغ قدره 700 ألف دولار عبر حملة تبرع على مواقع التواصل الإجتماعي من اجل استكمال علاجها في الولايات المتحدة.