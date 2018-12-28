عناوين الصحف ليوم الجمعة 28 كانون الأول 2018

A + A -

الأخبار

هل تتوقف الحكومة عن دفع الرواتب؟

الموازنة تضيع في زواريب التأليف

الإمارات تُدشّن مرحلة المصالحة العربية مع سوريا

البناء

القومي يحيّي بري على «الدولة المدنية»... وحزب الله والتيار لصيانة «6 شباط»

مئة يوم أميركية للانسحاب من سورية تعود خلالها السفارات العربية إلى دمشق

بوغدانوف: الأسد سيفوز في انتخابات 2021... والرياض تأتي بالعساف من الريتز إلى الخارجية

اللواء

تنظيم الخلاف بين حزب الله والتيار هل يُنعِش المبادرة الرئاسية؟

الحريري يرفض الإبتزاز.. والنواب الستة يُصرّون على حصرية التمثيل

المستقبل

السعودية: إعادة تشكيل الحكومة و«السياسي» و«الاقتصادي»

الديار

الحريري سيصل الى الاعتذار ولن يستطيع تشكيل الحكومة والفشل امامه

L'Orient-Le Jour

Le roi Salmane essaye de tourner la page Khashoggi

The Daily Star

Bid to revive Aoun initiative as impasse persists