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أسرار الصحف ليوم الجمعة 28 كانون الأول 2018

28
DECEMBER
2018
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الجمهورية

كان لافتاً قيام جهة حزبية بإبراز شخصية كانت تعمد على مهاجمتها دائماً ما فسّر
على أنه فتح صفحة جديدة بين هذه الشخصية والحزب.

أجرى مرجع أمني سلسلة من إلاتصالات للتحذير من مخاطر فتح الشارع أمام مجموعات بلا
قيادة واعية مستعدة للتفاهم مع المراجع الأمنية وإلا لن يكون هناك ما يحول دون استخدام المتظاهرين لغايات قد تسيء الى الوضع الأمني.

إستغرب أحد الوزراء الحديث عن محاولة زميل له إحياء مبادرته في الملف الحكومي وسأل ما إذا كان اتعظ مما ارتكبه الى اليوم من خطايا؟

 

البناء

كواليس
قالت مصادر عربية دبلوماسية إنّ تشغيل حركة الخطوط الجوية العربية إلى دمشق وفتح المطارات العربية أمام الطيران السوري سيتسارع خلال الشهر الأول من العام الجديد بالتوازي مع تصحيح الخلل في التمثيل الدبلوماسي للعواصم العربية في سورية وبالعكس، وتوقعت المصادر فتح قرابة عشر سفارات عربية في دمشق وتغيير مستوى التمثيل في عشرة أخرى خلال الشهر المقبل واستئناف الرحلات الجوية بين دمشق وأكثر من عشرة مطارات عربية.


اللواء

غمز
يتوقع رئيس حزب فاعل أن تؤثر التطورات العربية الأخيرة سلباً على عملية تشكيل الحكومة.

لغز
يحث سياسي مخضرم، المسؤولين على ضرورة العمل السريع لتفادي المزيد من التحركات الشعبية في الشارع.

همس
يشكو مسؤولون في تنظيم حزبي من بعض الفوضى السائدة للمسؤولين الحزبيين في نطاق عملهم في منطقة جبل لبنان.


المستقبل

يقال
إن طيران «إيرفلوت» الروسي اتّخذ قراراً منذ ثلاثة أسابيع عدّل بموجبه مسار رحلاته إلى بيروت، متجنّباً دخول الأجواء السورية المعرّضة لغارات إسرائيلية، كما حصل منذ أيام.

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