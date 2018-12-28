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علمت «الأخبار» أن مجموعة من الشخصيات السياسية عقدت حلقة نقاش مغلقة بعيداً من الإعلام في النادي الثقافي العربي، دعا إليها رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة والنائب السابق فارس سعيد. وهدفت الندوة إلى الدعوة «للانتساب إلى اتفاق الطائف» كما تقول مصادر المجتمعين. ومن المفترض أن تستكمل هذه المجموعة اجتماعاتها في الفترة المقبلة لجمع أكبر عدد. وقد شارك فيها الوزير والنائب السابق بطرس حرب، الوزير السابق طارق متري، سفير لبنان السابق في مصر خالد زيادة والوزير السابق ادمون رزق، والوزير السابق خالد قباني.